20.11.2024, 17:35
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Лидер мужского тенниса Эстонии встретится в долгожданном поединке с французской звездой Гаэлем Монфисом
ФОТО: Delfi Meedia
В четверг состоится организованный Delfi Meedia „Большой теннисный вечер“, в рамках которого эстонский теннисист и первая ракетка страны Марк Лаял (ATP 226) встретится с французской теннисной звездой Гаэлем Монфисом (ATP 55). Трансляция начнется в 16:10 и будет доступна подписчикам Delfi.
„Большой теннисный вечер“ откроет свои двери в четверг в 15:30. В 16:30 состоится показательный матч между 12-летней эстонкой Элизаветой Аникиной и украинкой Марией Кочерженко, а в 18:30 в главном поединке встретятся Марк Лаял и Гаэль Монфис. Победитель основного матча получит денежный приз в размере 30 000 евро.
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