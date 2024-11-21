Теннис
21.11.2024, 21:33

ФОТО и ОБЗОР МАТЧА | Лидер мужского тенниса Эстонии и экс-шестая ракетка мира устроили яркий матч, победитель получил 30 000 евро

 
Mark Lajal - Gael Monfils
Mark Lajal - Gael Monfils
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В четверг, 21 ноября, в рамках организованного Delfi Meedia „Большого теннисного вечера 2“ эстонский теннисист и первая ракетка страны Марк Лаял (ATP 226) уступил французской звезде Гаэлю Монфису (ATP 55) со счетом 1:2 (6:4, 3:6, 3:6).

„Большой теннисный вечер“ открыл свои двери в четверг в 15:30. В 16:30 состоялся показательный матч между 12-летней эстонкой Элизаветой Аникиной и украинкой Марией Кочерженко. Матч продолжался чуть меньше часа и завершился победой 12-летней представительницы Эстонии со счетом 5:3, 4:2.

В главном матче вечера около 3800 зрителей стали свидетелями настоящего спектакля. Монфис был в своей стихии, демонстрируя зрелищный теннис, который напоминал игру на PlayStation, добавляя при этом элемент театра. С каждым розыгрышем его игра становилась все более впечатляющей, и, в конце концов, опыт и более высокий класс теннисиста оказали решающее влияние на исход встречи.

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