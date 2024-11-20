20.11.2024, 16:55
ФОТО | Авария в Тарту нарушила движение
В среду в 14.56 полиции сообщили о ДТП в Тарту в районе Раади.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что авария произошла поблизости от гостиницы Raadimõisa. Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых в результате аварии перегородил дорогу, и движение в районе ДТП было несколько затруднено.
В машинах находились три человека, медики скорой помощи проверили их состояние — внешних травм в результате аварии они не получили.