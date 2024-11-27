Пропавший в середине октября 15-летний подросток найден(2)
В среду, 20 ноября, полиция попросила помощи в установлении местонахождения 15-летнего подростка, который ушел 13 октября из учебного центра Валгейыэ (Маарьямааская образовательная коллегия) и не вернулся.
Отмечалось, что он покинул учебное заведение для того, чтобы съездить домой. На протяжении всего этого времени молодой человек дома тоже не появлялся. При этом и представители школьного коллектива, и его близкие видели подростка как в районе школы, так и в районе его дома, но побеседовать или выйти с ним на контакт не удалось.
Полиция просила всех, кто видел пропавшего или знает, где он находится, сообщить об этом по телефону 112.
Через неделю, 27 ноября, полиция сообщила, что им удалось установить местоположение подростка и вернуть его в учебное учреждение.