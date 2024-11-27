Пропавший в середине октября 15-летний подросток найден

Отмечалось, что он покинул учебное заведение для того, чтобы съездить домой. На протяжении всего этого времени молодой человек дома тоже не появлялся. При этом и представители школьного коллектива, и его близкие видели подростка как в районе школы, так и в районе его дома, но побеседовать или выйти с ним на контакт не удалось.