ЧП и криминал
20.11.2024, 16:35

Полиция ищет пропавшего 15-летнего Константина

 
Константин
Константин
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего подростка, который ушел 13 октября из учебного центра Валгейыэ (Маарьямааская образовательная коллегия) и до сих пор туда не вернулся.

Константин покинул учебное заведение для того, чтобы съездить домой. На протяжении всего этого времени молодой человек дома тоже не появлялся. При этом и представители школьного коллектива, и его близкие видели подростка как в районе школы, так и в районе его дома, но побеседовать или выйти с ним на контакт не удалось.

Полиция ведет поиск Константина, но пока безуспешно. По словам близких молодого человека не раз видели в Тарту, прежде всего в районе Хийналинна. Молодой человек может также передвигаться в районе Юлейыэ и Аннелинна.

Полиция просит всех, кто видел Константина или знает, где он находится сообщить об этом по телефону 112.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии