Полиция ищет пропавшего 15-летнего Константина
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего подростка, который ушел 13 октября из учебного центра Валгейыэ (Маарьямааская образовательная коллегия) и до сих пор туда не вернулся.
Константин покинул учебное заведение для того, чтобы съездить домой. На протяжении всего этого времени молодой человек дома тоже не появлялся. При этом и представители школьного коллектива, и его близкие видели подростка как в районе школы, так и в районе его дома, но побеседовать или выйти с ним на контакт не удалось.
Полиция ведет поиск Константина, но пока безуспешно. По словам близких молодого человека не раз видели в Тарту, прежде всего в районе Хийналинна. Молодой человек может также передвигаться в районе Юлейыэ и Аннелинна.
Полиция просит всех, кто видел Константина или знает, где он находится сообщить об этом по телефону 112.