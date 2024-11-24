Omniva учла опыт предыдущих лет и теперь рождественские посылки дойдут быстрее?

Руководитель центра сортировки Omniva Эдуард Решетов рассказал RusDelfi, что Omniva тщательно подготовилась к постоянно растущим объемам посылок. Тем не менее, перед праздниками в наиболее популярных посылочных автоматах (например, Kristiine keskus, Lasnamäe Centrum и т. д.) иногда могут возникать кратковременные задержки. „Мы делаем все возможное, чтобы задержки были как можно короче. Omniva – крупнейшая сеть пакоматов в Эстонии, но мы расширили ее еще больше, добавили новые точки, увеличили существующие автоматы, которые усердно заполняем, некоторые даже 4-5 раз в день. Все это, конечно, для того, чтобы жители Эстонии по-прежнему отдавали предпочтение отечественным оранжевым пакоматам при отправке посылок. Мы спланировали свою работу с учетом предыдущего опыта и уже в сентябре и октябре мы доставили по месту назначения больше посылок, чем в ноябре и декабре прошлого года. Мы очень рады этому и надеемся, что объемы посылок будут продолжать расти“, - комментирует Эдуард Решетов.

„Мы благодарим всех, кто начал уже подготовку к Рождеству и не откладывает рождественские покупки на последнюю минуту. Э-понедельник в Эстонии, Черная пятница (29.11) и Киберпонедельник (2.12) — ежегодные торговые праздники, которые жители Эстонии всегда используют для покупки рождественских подарков. Мы также очень благодарны людям, которые забирают свои посылки сразу после получения уведомления, а не оставляют их лежать какое-то время“, — добавляет Решетов.

Omniva также напоминает, что на их официальном сайте можно указать до пяти предпочтений, куда можно доставить посылку: если в одном посылочном автомате больше нет места, курьер может доставить их в другие пакоматы поблизости. Таким образом человек получит посылку быстрее и ему не придется ждать, пока освободится место в конкретном посылочном автомате.