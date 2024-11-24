Omniva учла опыт предыдущих лет и теперь рождественские посылки дойдут быстрее?(1)
С наступлением рождественского сезона значительно возрастает нагрузка на почтовые автоматы, так как люди заказывают подарки. Стоит ли опасаться, что из-за нехватки места в посылочных автоматах вы не успеете вовремя забрать покупки?
Руководитель центра сортировки Omniva Эдуард Решетов рассказал RusDelfi, что Omniva тщательно подготовилась к постоянно растущим объемам посылок. Тем не менее, перед праздниками в наиболее популярных посылочных автоматах (например, Kristiine keskus, Lasnamäe Centrum и т. д.) иногда могут возникать кратковременные задержки. „Мы делаем все возможное, чтобы задержки были как можно короче. Omniva – крупнейшая сеть пакоматов в Эстонии, но мы расширили ее еще больше, добавили новые точки, увеличили существующие автоматы, которые усердно заполняем, некоторые даже 4-5 раз в день. Все это, конечно, для того, чтобы жители Эстонии по-прежнему отдавали предпочтение отечественным оранжевым пакоматам при отправке посылок. Мы спланировали свою работу с учетом предыдущего опыта и уже в сентябре и октябре мы доставили по месту назначения больше посылок, чем в ноябре и декабре прошлого года. Мы очень рады этому и надеемся, что объемы посылок будут продолжать расти“, - комментирует Эдуард Решетов.
„Мы благодарим всех, кто начал уже подготовку к Рождеству и не откладывает рождественские покупки на последнюю минуту. Э-понедельник в Эстонии, Черная пятница (29.11) и Киберпонедельник (2.12) — ежегодные торговые праздники, которые жители Эстонии всегда используют для покупки рождественских подарков. Мы также очень благодарны людям, которые забирают свои посылки сразу после получения уведомления, а не оставляют их лежать какое-то время“, — добавляет Решетов.
Omniva также напоминает, что на их официальном сайте можно указать до пяти предпочтений, куда можно доставить посылку: если в одном посылочном автомате больше нет места, курьер может доставить их в другие пакоматы поблизости. Таким образом человек получит посылку быстрее и ему не придется ждать, пока освободится место в конкретном посылочном автомате.
Кроме того, чтобы в праздничные дни в почтовом отделении не остались какие-либо посылки, 23 декабря этого года у сотрудников почтовых отделений не будет сокращенного рабочего дня. Однако в праздничные дни, то есть 24, 25, 26 числа, почтовые отделения будут закрыты. В последний день года, 31 декабря, в почтовых отделениях сокращенный рабочий день, 1 января почтовые отделения закрыты. В остальные дни почтовые отделения работают в обычном режиме.
Как я могу способствовать доставке посылок?
Готовьтесь заранее, не откладывайте рождественские покупки на последний момент.
Тщательно проверяйте контактные данные. Даже небольшая ошибка в данных может стать причиной задержки посылки или ее возврата отправителю.
Своевременно забирайте посылки.
Если ваша работа позволяет забирать посылки в течение дня, выбирайте пакомат, расположенный рядом с рабочим местом.
Если в ячейке находится несколько ваших посылок, убедитесь, что вы забрали все.
Проверьте предпочтения по месту получения посылки на сайте Minu Omniva и добавьте в список 3–5 удобных для вас пакоматов.
Если вы отправляете посылки как бизнес-клиент, предварительно оформляйте их на сайте Minu Omniva. Это позволит размещать больше посылок в одной ячейке. Если вам нужно отправить большое количество посылок, воспользуйтесь услугой курьера.
Выбирайте упаковку подходящего размера, избегайте пустого пространства внутри и чрезмерного использования материалов. По возможности используйте повторно упаковочные материалы и выбирайте экологически чистые материалы. В обновленных почтовых отделениях Omniva есть специальные места для сдачи использованных упаковок. Также на упаковочных столах в этих отделениях бесплатно предоставляются другие упаковочные принадлежности, чтобы избежать покупки одноразовой продукции.