Новости Эстонии
21.11.2024, 09:10

ВИДЕО | Светлана Тихановская в Эстонии: белорусы и украинцы могут говорить без переводчика, а россияне нас не понимают

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Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Эстонию, чтобы выступить в Тартуском университете. В беседе с корреспондентом RusDelfi политик рассказала, как относится к тому, что Рийгикогу планирует лишить права голоса ее соотечественников, что будет в Беларуси после так называемых выборов и скажется ли на исходе войны в Украине разрешение США бить ракетами по целям в России. Видеоинтервью доступно подписчикам RusDelfi.

В Эстонии хотят лишить граждан Беларуси и граждан Российской Федерации избирательных прав. Как вы к этому относитесь?

Прежде всего, меня здесь смущает то, что белорусов и россиян кладут в одну корзину. Нам нужно отвыкать от мысли, что Беларусь — это такое приложение к России. Мы — отдельная независимая страна, и у нас с россиянами совершенно разные контексты. Надо всегда помнить о том, что в Беларуси есть абсолютный антирежимный и антивоенный консенсус. Больше 80 % белорусов не поддерживают войну в Украину. Белорусы с самого начала агрессии организовали партизанское движение, которое помогало украинцам. Сейчас многие белорусы воюют на стороне Украины, защищая эту страну, к примеру, полк Калиновского. И очень много белорусов -волонтеров работают в Украине.

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