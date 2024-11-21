ВИДЕО | Светлана Тихановская в Эстонии: белорусы и украинцы могут говорить без переводчика, а россияне нас не понимают

В Эстонии хотят лишить граждан Беларуси и граждан Российской Федерации избирательных прав. Как вы к этому относитесь?

Прежде всего, меня здесь смущает то, что белорусов и россиян кладут в одну корзину. Нам нужно отвыкать от мысли, что Беларусь — это такое приложение к России. Мы — отдельная независимая страна, и у нас с россиянами совершенно разные контексты. Надо всегда помнить о том, что в Беларуси есть абсолютный антирежимный и антивоенный консенсус. Больше 80 % белорусов не поддерживают войну в Украину. Белорусы с самого начала агрессии организовали партизанское движение, которое помогало украинцам. Сейчас многие белорусы воюют на стороне Украины, защищая эту страну, к примеру, полк Калиновского. И очень много белорусов -волонтеров работают в Украине.