21.11.2024, 09:10
ВИДЕО | Светлана Тихановская в Эстонии: белорусы и украинцы могут говорить без переводчика, а россияне нас не понимают(10)
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Эстонию, чтобы выступить в Тартуском университете. В беседе с корреспондентом RusDelfi политик рассказала, как относится к тому, что Рийгикогу планирует лишить права голоса ее соотечественников, что будет в Беларуси после так называемых выборов и скажется ли на исходе войны в Украине разрешение США бить ракетами по целям в России. Видеоинтервью доступно подписчикам RusDelfi.
В Эстонии хотят лишить граждан Беларуси и граждан Российской Федерации избирательных прав. Как вы к этому относитесь?
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