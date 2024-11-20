ПРЯМО СЕЙЧАС | Право голоса: Рийгикогу принял в первом чтении законопроект об изменении Конституции Эстонии
На сегодняшнем заседании Рийгикогу запланировано первое чтение законопроектов об изменении Конституции. Речь идет об изменениях, которые лишат права голоса на местных выборах граждан РФ, Беларуси и, возможно, лиц, не определившихся с гражданством (обладателей серых паспортов).
После длительного обсуждения Рийгикогу принял в первом чтении законопроект об изменении Конституции Эстонии.
В то время как оппозиционные партии EKRE и Isamaa считают, что могли бы поддержать и двигаться дальше с обоими законопроектами, фракции правящих партий планируют поддержать только законопроект, представленный коалицией.
„Позиция Isamaa заключается в том, что сегодня нужно завершить первое чтение законопроектов по изменению Конституции, и в течение следующих трех месяцев найти в Рийгикогу максимально широкий консенсус для срочного изменения Конституции. В то же время следует вести производство и по изменению Закона о выборах в местные самоуправления, чтобы воля подавляющего большинства Рийгикогу и эстонского общества была бы выполнена“, - отметил председатель парламентской фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.
Центристская партия выдвинула предложение отклонить законопроект в первом чтении. Против этого предложения проголосовали 79 депутатов, а „за“ - семь, следовательно, законопроект будет рассматриваться во втором чтении.
Согласно предложенному коалицией варианту, на местных выборах смогут голосовать граждане Эстонии и лица без гражданства, то есть обладатели серых паспортов, а также граждане стран ЕС и НАТО. Проект предусматривает, что условия и порядок регистрации лиц без гражданства и иностранцев с правом голоса в избирательных списках будут устанавливаться законом. Это позволит законотворцам по своему усмотрению устанавливать дополнительные условия, такие как создание отдельного избирательного списка для иностранцев или лиц без гражданства.
На сегодняшнем заседании проект от имени коалиции представил Эрик-Нийлес Кросс. Он объяснил, почему у обладателей серых паспортов должна быть возможность голосовать и впредь. „Эстонская Республика надеялась, что обладатели серых паспортов примут эстонское гражданство, но мы никогда не говорили им, что если вы не сделаете этого в течение определенного времени, то потеряете право голоса. Если сделать это сейчас, с изменением Конституции, то это явно будет противоречить правовой определенности, - сказал он. - В Эстонии у них есть статус постоянных жителей, они обязались соблюдать эстонские законы. И Эстония их защищает. С точки зрения международного права они имеют тот же статус, что и граждане Эстонии. Так что аргумент о гражданстве не применим“.
Когда Кросс отвечал на вопросы депутатов, Мартин Хельме (EKRE), например, заметил: „Если граждане России не смогут голосовать в Эстонии, то граждане Эстонии ожидают, что и неграждане не смогут голосовать в Эстонии. И это кувыркание, которое здесь происходит, что есть какая-то причина отнять право голоса у одних и не отнять его у других, мне непонятно“.
Согласно законопроекту, представленному коалицией, в местных выборах могли бы участвовать граждане ЭР и жители без гражданства, то есть обладатели „серых паспортов“. Законопроект предусматривает, что условия и порядок внесения в избирательные списки лиц без гражданства и иностранцев с правом голоса устанавливаются законом. Это позволит законодателю при желании устанавливать дополнительные условия, например, создать отдельный список избирателей для иностранцев или лиц без гражданства.
Вариант оппозиции предусматривает, что право голоса на местных выборах проживающих в Эстонии граждан третьих стран и лиц без гражданства признается недействующим. Согласно законопроекту, на выборах смогут голосовать только граждане Эстонии и ЕС, а также граждане тех стран, с которыми у Эстонии имеется ратифицированный в Рийгикогу соответствующий взаимный договор.