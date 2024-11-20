ПРЯМО СЕЙЧАС | Право голоса: Рийгикогу принял в первом чтении законопроект об изменении Конституции Эстонии

В то время как оппозиционные партии EKRE и Isamaa считают, что могли бы поддержать и двигаться дальше с обоими законопроектами, фракции правящих партий планируют поддержать только законопроект, представленный коалицией.

„Позиция Isamaa заключается в том, что сегодня нужно завершить первое чтение законопроектов по изменению Конституции, и в течение следующих трех месяцев найти в Рийгикогу максимально широкий консенсус для срочного изменения Конституции. В то же время следует вести производство и по изменению Закона о выборах в местные самоуправления, чтобы воля подавляющего большинства Рийгикогу и эстонского общества была бы выполнена“, - отметил председатель парламентской фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

Центристская партия выдвинула предложение отклонить законопроект в первом чтении. Против этого предложения проголосовали 79 депутатов, а „за“ - семь, следовательно, законопроект будет рассматриваться во втором чтении.

Согласно предложенному коалицией варианту, на местных выборах смогут голосовать граждане Эстонии и лица без гражданства, то есть обладатели серых паспортов, а также граждане стран ЕС и НАТО. Проект предусматривает, что условия и порядок регистрации лиц без гражданства и иностранцев с правом голоса в избирательных списках будут устанавливаться законом. Это позволит законотворцам по своему усмотрению устанавливать дополнительные условия, такие как создание отдельного избирательного списка для иностранцев или лиц без гражданства.