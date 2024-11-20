Два разных подхода: Эстония подняла налоги, а Литва ввела налоги для банков – какое решение стало фатальным?

За первый квартал 2024 г. банки, по предварительным данным, заплатили взнос солидарность в размере 154 млн. евро. С того момента как в Литве вступил в силу закон о временном взносе солидарности, работающие в Литве кредитные учреждения перевели в бюджет больше 400 млн. евро.

По данным Центробанка Литвы, банковский сектор Литвы во втором квартале заработал 260 млн. евро, столько же, сколько и в первом. В первом полугодии прибыль составила 521 млн. евро и была на 5,4 млн. евро (или 1,1%) больше, чем за тот же период 2023 года (515 млн. евро).

Налоги в Эстонии повышали уже несколько раз, планируется и новое повышение. В 2024 г. стандартный тариф НДС увеличили с 20 до 22%. С 2025 г. подоходный налог увеличился с 20 до 22%, сохранится необлагаемый налогами размер - 700 евро в месяц. Постепенно повысят акцизы на табачные изделия, алкоголь и азартные игры.

Литва, в отличие от Эстонии, пока воздержалась от повышения налогов – налог на добавленную стоимость (НДС), подоходный налог с граждан (ПН), их не трогали и неизвестно, будут ли повышать. Правда, налог на прибыль с 2025 года вырастет и в Литве на 1% и составит 16%, льготный – 6%. Эстонцы же не решились даже временно обложить налогами банки. По данным Центробанка Эстонии, во втором квартале 2024 г. прибыльность действующих в Литве банков была высокой. Коммерческие банки получили в Эстонии 145 млн. евро чистой прибыли, на 30% меньше, чем за тот же период год назад. Правда, в этом году банки Эстонии выплатили огромные дивиденды, поэтому они заплатили большой налог на прибыль — во втором квартале заплатили 96 млн. евро, а в прошлом году в то же время на 34 млн. евро меньше. Эти расходы снизили общую прибыль банков. Прибыль банков снизилась и из-за постепенного снижения процентных ставок. Несмотря на эти факторы, прибыльность банков все равно была на 45% больше среднего показателя.

По его словам, это предложение не было направлено на решение проблемы небольших поступлений в бюджет, скорее, оно исправило порочную ситуацию, которая на короткое время сформировалась на рынке.

„Инфляция, которая стала расти после начала войны в Украине, привела к повышению процентной ставки, та в свою очередь принесла большую прибыль банкам, но при этом процентная ставка по вкладам росла не так быстро. Именно поэтому банки получили дополнительный доход, с помощью налога солидарности как раз и планировали через бюджет решили вернуть обществу неполученную через вклады часть“, – сказал Маркявичюс.

По словам собеседника, естественно, что налог солидарности удовлетворил часть потребностей бюджета, выросших в первую очередь из-за повышения финансирования обороны – это снизило потребность в повышении налогов. За счет налога солидарности была получена большая сумма - больше 0,5 млрд. евро или больше 0,5% ВВП, заметил Маркявичюс.

Эстонцы приводят все возможные аргументы

Экономист, доцент Вильнюсского университета Альгирдас Барткус сказал, что даже если бы налог солидарности не был принят, вряд ли наши политики рискнули бы на такие повышения налогов, как в Эстонии. Например, НДС там планируют повысить до 24%. „Это и без того страна с высоким НДС, а будет 24%. Даже если бы у нас не было налога солидарности, вряд ли наше правительство придумало бы устроить экономической системе такой шок. То, что сделали эстонцы… Один из налогов увеличить на 1-2%, а они сразу несколько увеличили. Следующий год будет интересным, мы сможем наблюдать такой эксперимент, при котором экономическая система вступит в конфронтацию с очень высоким налоговым барьером“, – сказал Delfi Барткус.

Эстонцы говорят, что этот налог стал секретом успеха Литвы