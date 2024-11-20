В 2025 году в Таллинне плата за детские сады снизится до 50 евро

Таллиннская городская управа представила городскому совету проект бюджета на 2025 год, общий объем которого составляет 1,29 миллиарда евро. Это на 69,9 миллиона евро, или на 5,7%, больше скорректированного бюджета на 2024 год. Наибольшая часть как инвестиционных, так и текущих расходов направлена в сферу образования.

„По сравнению с другими местными самоуправлениями и государством наша финансовая ситуация значительно лучше, — сказал Евгений Осиновский. — Из-за того, что численность населения растет, и, соответственно, прибавляются налогоплательщики. С другой стороны, рынок труда столицы значительно сильнее устоял в этом кризисе, чем в других местных самоуправлениях. Продолжается рост зарплат и, как результат, поступления в городской бюджет“.

Также социал-демократ отметил старания мэрии в данном вопросе. „За последние полгода удалось сэкономить и сократить бюрократию, урезать часть расходов для того, чтобы направить на нужные статьи расходов — это, в первую очередь, сфера образования“, — уточнил мэр.

Главным приоритетом, по словам Осиновского, являются дети. „В следующем году будет урезана плата за детский сад — до 50 евро. Все школьники помимо бесплатного обеда получат и утреннюю кашу. Будут реализованы разные дополнительны проекты для того, чтобы обеспечить равные возможности детям“.

На развитие только одной образовательной структуры выделяется 142 миллиона евро. „Основная статься расходов — повышение зарплаты учителей на 100 евро с 1 сентября 2025 года. Мы знаем, что в госбюджете — дыра, поэтому дополнительных средств в эту сферу не будет. Но город со своей стороны из городского бюджета повысит зарплату педагогам, — уточняет Осиновский. — Также более 30 миллионов евро уйдет на строительство школы по интересам в Кристийне — реализация проекта начнется в сентябре. Проектируется новая школа в Ласнамяэ, также в следующем году в строительстве будет пять детских садов, проектируется еще восемь“.

По словам мэра Таллинна, в приоритетах города — и социальная сфера. „Здесь расходы касаются предоставления места в доме попечения — на это выделяется дополнительно полтора миллиона евро. Поскольку цены на эту услугу растут, мы увеличиваем свою компенсацию. Будут повышены и почти все объемы услуг для людей с особыми потребностями. До сих пор финансирование было недостаточным, в следующем году надеемся избавиться практически от всех очередей на соответствующие услуги“, — уточнил Евгений Осиновский.

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