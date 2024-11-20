ВИДЕО| Авиакомпания Nordica объяснила на пресс-конференции причины банкротства

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В понедельник, 18 ноября, инвестор Ларс Туезен сообщил Nordic Aviation Group о своем намерении не продолжать приватизацию компании. Поэтому, оценив экономическую ситуацию, правление приняло решение прекратить деятельность авиакомпании и подать заявление о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly).

„Nordic Aviation Group и Xfly прошли трудный путь за последние 15 месяцев, то есть с тех пор, как в августе 2023 года пришло новое руководство. Этот процесс потребовал огромных усилий всей команды, чтобы вывести авиакомпанию на новый и устойчивый путь“, — пояснил исполнительный директор Nordic Aviation Group Ремко Алтуис.

Альтуис подчеркнул, что компания очень гордится достигнутыми за это время результатами, которые обеспечили прочное финансовое положение к весне 2024 года. „Мы предоставили нашим клиентам самые высокие стандарты обслуживания, что подтверждается нашей точностью и качеством обслуживания. Партнеры также похвалили нашу команду за отличную работу“, — добавил он.

Инвестор отступил в последний момент

Эстонская Республика, единственный владелец Nordic Aviation Group (и ее дочерней компании Xfly), начала процесс приватизации компании в конце 2023 года. На прошлой неделе прошли интенсивные переговоры, в ходе которых обе стороны пытались достичь взаимоприемлемого соглашения.

„К сожалению, потенциальный инвестор заявил в понедельник, что не намерен продолжать приватизацию из-за чрезмерных рисков, — пояснила председатель правления Nordic Aviation Group Кадри Ланд. — Поэтому правление проинформировало совет о своем решении прекратить деятельность Nordic Aviation Group и Xfly и подать заявление о банкротстве“.

По словам Ремко Альтуиса, исполнительного директора Nordic Aviation Group, совет директоров как можно скорее подаст заявление о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ. Компания проинформировала всех своих сотрудников и деловых партнеров, в том числе арендодателей самолетов, о своем намерении подать заявление о банкротстве.

„Наша цель — вернуть самолеты, используемые Nordic Aviation Group и Xfly, арендодателям как можно скорее, вероятно, в ближайшие несколько недель, — пояснил Альтуис. — Это влечет за собой все формальности, связанные с процедурой банкротства, включая уведомление Эстонской кассы по безработице“.

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