А вы знаете, что шины с маркировкой M+S для зимы не подходят?

„Выбор правильных шин имеет решающее значение для безопасности и устойчивости на дороге. Это также важно при возникновении страховых случаях. Например, если произойдет авария, а затем выяснится, что на автомобиле стояли неправильные или чрезмерно изношенные шины, страховая компания может сократить размер компенсации или вообще отказаться от ее выплаты. Также водитель может получить штраф от полиции, – объяснил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов. – Тем не менее основной мотивацией для выбора правильных шин должен быть не страх перед штрафами, а собственная безопасность и безопасность других участников движения“.

На зимних шинах обязательно должна быть маркировка, указывающая, что это действительно зимние шины. Ей является символ горной вершины с тремя пиками и снежинкой – так называемая маркировка 3PMSF. „Здесь важно помнить, что два года назад в Эстонии начали действовать новые требования, согласно которым только шины с маркировкой в виде горных пиков и снежинки считаются зимними. Ранее подходили также шины с маркировкой M+S (Mud and Snow), но теперь зимними они больше не считаются, – отметил Семенов. – Мы видим, что для некоторых водителей это до сих пор оказывается неожиданностью“.

Исключение составляют внедорожные шины с маркировкой POR. Для таких шин наличие символа горных пиков и снежинки не требуется.

Тимо Семенов пояснил, что название M+S, означающее Mud and Snow (англ. „грязь и снег“), хотя и звучит как указание на зимние шины, на самом деле не подходит для эстонских зим. „Эти шины изготовлены из более жесткой резиновой смеси, которая на холоде становится еще тверже, что снижает сцепление с дорогой. Они больше подходят для зимних условий в южных странах“, - отметил он.

Глубина протектора у зимних шин должна быть не менее 3 мм. Если зимний сезон начинается с шинами, у которых глубина протектора лишь чуть больше 3 мм, стоит задуматься о покупке новых. „Самый простой способ проверить глубину протектора – использовать монеты. Внешний край монеты в один евро другого цвета и равен точно 3 мм, а у монеты в два евро – 4 мм. Монету нужно вставить в самое изношенное место протектора, и, если внешний золотистый край монеты в один евро виден, шину необходимо заменить“, - пояснил Семенов.

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