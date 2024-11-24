Проблемы в сфере торговли? В крупнейшем торговом центре Таллинна появится только один новый бренд

Выручка от продаж розничных торговых компаний в годовом сравнении снижалась каждый месяц. И так уже полтора года подряд. В Европейском Союзе розничная торговля Эстонии пережила самый резкий спад за последние месяцы. Быстрого изменения в этой сфере не ожидается.

В последнем обзоре экономической уверенности, подготовленном Институтом коньюнктуры, потребительское доверие снова продемонстрировало резкое снижение. Будущее также выглядит печальным. В своем экономическом прогнозе Swedbank пишет, что покупательная способность среднего наемного работника в следующем году снизится, поскольку повышение налогов ускорит инфляцию и снизит реальный рост чистой зарплаты. Будет хорошо, если в следующем году частное потребление, наконец, начнет умеренно расти.