Экономика
24.11.2024, 17:36

Проблемы в сфере торговли? В крупнейшем торговом центре Таллинна появится только один новый бренд

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Экономическая ситуация Эстонии явно не лучшая. Ülemiste – крупнейший центр Таллинна, но в этом году им не удалось привлечь в Эстонию новые бренды. В начале следующего года такая надежда появится
Экономическая ситуация Эстонии явно не лучшая. Ülemiste – крупнейший центр Таллинна, но в этом году им не удалось привлечь в Эстонию новые бренды. В начале следующего года такая надежда появится
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Затянувшийся экономический спад, снижение продаж и низкое доверие потребителей имеют последствия: новые бренды не хотят открывать магазины в Эстонии. Для сферы торговли есть только одна хорошая новость: падение Euribor, пишет Delfi Ärileht.

Выручка от продаж розничных торговых компаний в годовом сравнении снижалась каждый месяц. И так уже полтора года подряд. В Европейском Союзе розничная торговля Эстонии пережила самый резкий спад за последние месяцы. Быстрого изменения в этой сфере не ожидается.

В последнем обзоре экономической уверенности, подготовленном Институтом коньюнктуры, потребительское доверие снова продемонстрировало резкое снижение. Будущее также выглядит печальным. В своем экономическом прогнозе Swedbank пишет, что покупательная способность среднего наемного работника в следующем году снизится, поскольку повышение налогов ускорит инфляцию и снизит реальный рост чистой зарплаты. Будет хорошо, если в следующем году частное потребление, наконец, начнет умеренно расти.

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