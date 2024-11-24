24.11.2024, 17:36
Проблемы в сфере торговли? В крупнейшем торговом центре Таллинна появится только один новый бренд(1)
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ФОТО: | Delfi Meedia
Затянувшийся экономический спад, снижение продаж и низкое доверие потребителей имеют последствия: новые бренды не хотят открывать магазины в Эстонии. Для сферы торговли есть только одна хорошая новость: падение Euribor, пишет Delfi Ärileht.
Выручка от продаж розничных торговых компаний в годовом сравнении снижалась каждый месяц. И так уже полтора года подряд. В Европейском Союзе розничная торговля Эстонии пережила самый резкий спад за последние месяцы. Быстрого изменения в этой сфере не ожидается.
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