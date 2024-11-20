Знаменитая карьера Рафаэля Надаля завершилась болезненным поражением. „Я хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком“
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (ATP 154) завершил свою выдающуюся карьеру во вторник, сыграв прощальный матч на Кубке Дэвиса.
В четвертьфинале Кубка Дэвиса Испания встретилась с Нидерландами, и на радость домашним болельщикам первый одиночный матч открыл Рафаэль Надаль. Однако легендарный теннисист уступил Ботику ван де Зандсхулпу (ATP 80) в двух сетах — 6:4, 6:4.
В следующем поединке Карлос Алькарас (ATP 3) смог сравнять счет, одолев Таллона Грикспора (ATP 40) со счетом 7:6 (0), 6:3. Но решающий парный матч завершился победой голландцев: Уэсли Коольхоф и Ботик ван де Зандсхулп переиграли Алькараса и Марселя Гранольерса со счетом 6:4, 7:6 (3). Это поражение стало символическим завершением карьеры Рафаэля Надаля.
38-летний испанец уходит из тенниса с невероятным наследием. Обладатель 22 титулов турниров „Большого шлема“, включая рекордные 14 побед на „Ролан Гаррос“, Надаль входит в пантеон величайших игроков в истории спорта. В его коллекции также две золотые олимпийские медали: в одиночном разряде (Пекин-2008) и в парном (Рио-2016).
„Титулы, цифры, конечно, существуют. Наверное, люди их знают. Но я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке. Мне повезло, что мой дядя был тренером по теннису, что у меня была семья, которая всегда меня поддерживала“, — попрощался Надаль с поклонниками тенниса.
„Я был ребенком, который следовал за мечтой, работал изо всех сил, чтобы добиться того, чего я добился. И нужно быть честным: многие работают изо всех сил, многие выкладываются каждый день – но мне очень повезло. Жизнь дала мне возможность прожить невероятные моменты благодаря теннису“, — добавил он.
Рафаэль Надаль завершает свою блистательную карьеру, оставив неизгладимый след в истории тенниса. Однако среди его многочисленных достижений есть одна вершина, которая так и осталась непокоренной — Итоговый турнир ATP. Надаль стал единственным представителем „большой четверки“ (вместе с Роджером Федерером, Новаком Джоковичем и Энди Марреем), которому не удалось завоевать этот престижный трофей.
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