Знаменитая карьера Рафаэля Надаля завершилась болезненным поражением. „Я хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком“

В четвертьфинале Кубка Дэвиса Испания встретилась с Нидерландами, и на радость домашним болельщикам первый одиночный матч открыл Рафаэль Надаль. Однако легендарный теннисист уступил Ботику ван де Зандсхулпу (ATP 80) в двух сетах — 6:4, 6:4.

В следующем поединке Карлос Алькарас (ATP 3) смог сравнять счет, одолев Таллона Грикспора (ATP 40) со счетом 7:6 (0), 6:3. Но решающий парный матч завершился победой голландцев: Уэсли Коольхоф и Ботик ван де Зандсхулп переиграли Алькараса и Марселя Гранольерса со счетом 6:4, 7:6 (3). Это поражение стало символическим завершением карьеры Рафаэля Надаля.

38-летний испанец уходит из тенниса с невероятным наследием. Обладатель 22 титулов турниров „Большого шлема“, включая рекордные 14 побед на „Ролан Гаррос“, Надаль входит в пантеон величайших игроков в истории спорта. В его коллекции также две золотые олимпийские медали: в одиночном разряде (Пекин-2008) и в парном (Рио-2016).

„Титулы, цифры, конечно, существуют. Наверное, люди их знают. Но я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке. Мне повезло, что мой дядя был тренером по теннису, что у меня была семья, которая всегда меня поддерживала“, — попрощался Надаль с поклонниками тенниса.

„Я был ребенком, который следовал за мечтой, работал изо всех сил, чтобы добиться того, чего я добился. И нужно быть честным: многие работают изо всех сил, многие выкладываются каждый день – но мне очень повезло. Жизнь дала мне возможность прожить невероятные моменты благодаря теннису“, — добавил он.

Рафаэль Надаль завершает свою блистательную карьеру, оставив неизгладимый след в истории тенниса. Однако среди его многочисленных достижений есть одна вершина, которая так и осталась непокоренной — Итоговый турнир ATP. Надаль стал единственным представителем „большой четверки“ (вместе с Роджером Федерером, Новаком Джоковичем и Энди Марреем), которому не удалось завоевать этот престижный трофей.

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