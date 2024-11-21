Подсудимый заключил с правосудием отличную сделку: государство еще заплатит около 10 000 евро(1)
Мужчина заплатил государству 300 евро. Государство заплатило адвокату подсудимого 9 920 евро, пишет Eesti Ekspress.
Яанус Мейер, единственный подсудимый по делу о зерновом картеле, разобрался со своим уголовным делом на весьма выгодных условиях.
Прокуратура отдала Мейера под суд, так как он отказался подписать соглашение о прекращении уголовного дела в порядке опортунитета.
В свою очередь Тартуский уездный суд счел, что вина Мейера незначительная и общественный интерес к уголовному производству отсутствует. Подсудимого защищал адвокат Рене Варул.
Мейеру пришлось заплатить государству за прекращение уголовного производства 300 евро. В то же время суд возложил на государство обязанность понести расходы на адвоката подсудимого в размере 9 920 евро. Решение суда вступило в силу в сентябре.
Остальные тринадцать лиц, подозреваемых в картельном сговоре, пошли с прокуратурой на соглашение о прекращении уголовного производства по опортунитету. В общей сложности они заплатили государству за прекращение уголовного слеа 330 000 евро.