Подсудимый заключил с правосудием отличную сделку: государство еще заплатит около 10 000 евро

Яанус Мейер, единственный подсудимый по делу о зерновом картеле, разобрался со своим уголовным делом на весьма выгодных условиях.

Прокуратура отдала Мейера под суд, так как он отказался подписать соглашение о прекращении уголовного дела в порядке опортунитета.

В свою очередь Тартуский уездный суд счел, что вина Мейера незначительная и общественный интерес к уголовному производству отсутствует. Подсудимого защищал адвокат Рене Варул.

Мейеру пришлось заплатить государству за прекращение уголовного производства 300 евро. В то же время суд возложил на государство обязанность понести расходы на адвоката подсудимого в размере 9 920 евро. Решение суда вступило в силу в сентябре.

Остальные тринадцать лиц, подозреваемых в картельном сговоре, пошли с прокуратурой на соглашение о прекращении уголовного производства по опортунитету. В общей сложности они заплатили государству за прекращение уголовного слеа 330 000 евро.