Рейтинги партий: поддержка Правых приближается к избирательному порогу

Последние сводные результаты отражают период с 21 октября по 17 ноября, всего был опрошен 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.

Поддержка ни одной политической партии существенно не изменилась за неделю. Isamaa уверенно лидирует, опережая на 12,1 процентных пункта Партию реформ, занявшую второе место.

Поддержка Партии реформ упала на 2,2 процентных пункта за четыре недели, но последние результаты показывают, что эта тенденция остановилась.

Центристская партия, занявшая третье место, отстает на 3,3 процентных пункта от партии премьер-министра, занявшей второе место.

За тройкой лидеров следуют социал-демократы (13,3%) и EKRE (12,6%), Eesti 200 (4%) имеет самую низкую поддержку среди парламентских партий. Поддержка Правых близка к избирательному порогу (4,8%).

Коалиционные партии поддерживают 34,7% респондентов, а оппозиционные – 56,2%.

На графике: поддержка партий

На графике: возможное разделение мест в Парламенте, согласно предпочтениям избирателей

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