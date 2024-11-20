В тяжелом ДТП погиб человек

„По предварительным данным, автомобиль Citröen Berlingo, за рулем которого находился 19-летний молодой человек, отклонился на прямом отрезке трассы по неизвестным пока причинам на встречную полосу движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Ford Rangeriga, которым управлял 42-летний мужчина. Молодой человек — водитель Citröen — погиб на месте аварии, 42-летний мужчина доставлен на медицинский осмотр в больницу“, - сообщил руководитель группы Раквереского отделения полиции Тауно Веттик.

На данный момент известно, что оба водителя были пристегнуты и имели водительские права соответствующей категории.

В то же время полиция установила, что у Citröen были не отвечающие требованиям покрышки.

Покрытие дороги на месте аварии - мокрое от снега, предельно разрешенная скорость на данном участке — 90 км/ч.

Точные обстоятельства трагического ДТП выясняются.