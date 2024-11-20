Сводка за сутки: 87-летний водитель сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, еще один пешеход пострадал в другом ДТП
Вчера произошло три ДТП с пострадавшими, в одном из них участвовал самокат. От управления транспортными средствами были отстранены 9 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
В 17:07 в Раквере 85-летнюю женщину, переходившую дорогу, сбил автомобиль Volvo, которым управляла 51-летняя женщина. Скорая помощь доставила пешехода в больницу.
В 19:31 возле автобусной остановки Маяка в Таллинне 31-летний мужчина ехал на электросамокате и упал. Скорая помощь доставила его в больницу.
В 19:12 в Хаабнеэме волости Виймси 48-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил автомобиль Renault Kangoo, которым управлял 87-летний водитель. Пешехода доставили в больницу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.