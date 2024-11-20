ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Снегопады продолжатся, в ближайшие дни может выпасть до 20 см снега

Утром во многих местах толщина снега и снежной кашицы составила 3-7 см. Температура воздуха 0 градусов, дорожное покрытие скользкое!

Днем 20 ноября обильные снегопады и метель накроют Центральную и Северную Эстонию. В течение дня выпадет до 8 см снега. Во второй половине повсеместно выпадут осадки в виде снега и дождя, начиная с юга начнет прояснятся и осадки поредеют. Ветер восточный и северо-восточный, в Южной Эстонии юго-восточный и южный будет дуть со скоростью 7-13, порывами до 18, на побережье 15, порывами до 25 м/с. Во второй половине дня в Северной Эстонии ветер сменит направление на восточное и юго-восточное, в Южной Эстонии на южное и юго-западное, на островах будет дуть северный и северо-западный ветер. Температура воздуха 0..+5 градусов. Дорожные условия остаются сложными!

По словам синоптика Кайро Кийтсака, в ближайшие дни снега может выпасть до 20 см.

„Когда завтра (20.11) снег и мокрый снег вместе с метелями пройдут по Эстонии, то, по мере удаления циклона на север, воздушные массы у нас будут становиться всё холоднее. В четверг (21.11) и пятницу (22.11) во многих местах пройдут снег и мокрый снег. В некоторых местах осадки будут интенсивными и может выпасть более чем 20 см снега (в ситуации, когда несущие снег облака будут долгое время двигаться по определенному пути). Образование снежных облаков активизирует более теплая морская вода. Снега и мокрого снега хватит и на выходных, осадки продолжатся также в субботу-воскресенье. С новой недели погода станет более мягкой, столбик термометра будет колебаться между „плюсом“ и „минусом“. Постоянного снежного покрова еще не ожидается“, - прогнозирует Кийтсак.

Перебои на маршрутах Кихну и Сыру-Трийги! В связи с сильным ветром отменены отправления парома Kihnu Virve из Кихну в 10:00 и из Муналайда в 9:30 и 13:30. Состоятся ли более поздние рейсы, уточнят в 15:15.

Также могут быть перебои в отправлениях парома Soela из Сыру в 17:30 и из Трийги в 19:00. Состоятся ли рейсы, уточнят в 16:30.