ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Снегопады продолжатся, в ближайшие дни может выпасть до 20 см снега
После полуночи Эстонию накрыл сильный снегопад и мокрый снег, к утру непогода распространилась по всей территории. Дороги скользкие и заметены снегом, дорожные условия сложные!
Утром во многих местах толщина снега и снежной кашицы составила 3-7 см. Температура воздуха 0 градусов, дорожное покрытие скользкое!
Днем 20 ноября обильные снегопады и метель накроют Центральную и Северную Эстонию. В течение дня выпадет до 8 см снега. Во второй половине повсеместно выпадут осадки в виде снега и дождя, начиная с юга начнет прояснятся и осадки поредеют. Ветер восточный и северо-восточный, в Южной Эстонии юго-восточный и южный будет дуть со скоростью 7-13, порывами до 18, на побережье 15, порывами до 25 м/с. Во второй половине дня в Северной Эстонии ветер сменит направление на восточное и юго-восточное, в Южной Эстонии на южное и юго-западное, на островах будет дуть северный и северо-западный ветер. Температура воздуха 0..+5 градусов. Дорожные условия остаются сложными!
По словам синоптика Кайро Кийтсака, в ближайшие дни снега может выпасть до 20 см.
„Когда завтра (20.11) снег и мокрый снег вместе с метелями пройдут по Эстонии, то, по мере удаления циклона на север, воздушные массы у нас будут становиться всё холоднее. В четверг (21.11) и пятницу (22.11) во многих местах пройдут снег и мокрый снег. В некоторых местах осадки будут интенсивными и может выпасть более чем 20 см снега (в ситуации, когда несущие снег облака будут долгое время двигаться по определенному пути). Образование снежных облаков активизирует более теплая морская вода. Снега и мокрого снега хватит и на выходных, осадки продолжатся также в субботу-воскресенье. С новой недели погода станет более мягкой, столбик термометра будет колебаться между „плюсом“ и „минусом“. Постоянного снежного покрова еще не ожидается“, - прогнозирует Кийтсак.
Перебои на маршрутах Кихну и Сыру-Трийги! В связи с сильным ветром отменены отправления парома Kihnu Virve из Кихну в 10:00 и из Муналайда в 9:30 и 13:30. Состоятся ли более поздние рейсы, уточнят в 15:15.
Также могут быть перебои в отправлениях парома Soela из Сыру в 17:30 и из Трийги в 19:00. Состоятся ли рейсы, уточнят в 16:30.
Департамент транспорта предупреждает
Рано утром в Центральной и Южной Эстонии пошел снег и мокрый снег, дороги скользкие, второстепенные дороги и дороги с малоинтенсивным движением могут быть плохо проходимыми. В первой половине дня в Северной и Западной Эстонии дорожное покрытие еще мокрое. Температура воздуха колеблется от -1 до +3, температура дорожного покрытия от-1 до +2 градусов. Согласно прогнозу, снегопад и мокрый снег распространяется с юга на север Эстонии. Во многих местах из-за метели ухудшится видимость.
Дороги заснежены и скользкие, дорожные условия сложные!
Водители транспортных средств! Запаситесь временем, снижайте скорость, избегайте опасных маневров, держите дистанцию.
Автовладельцам, которые не успели поменять летнюю резину на зимнюю, советуем отложить поездку. Соблюдайте крайнюю осторожность, если это невозможно, придерживайтесь стиля вождения, соответствующего дорожным условиям.
Как отметил один из читателей, многие водители не торопились менять летние покрышки на зимние, поздно вечером во вторник, 19 ноября, перед многими шиномонтажными мастерскими выстроились очереди. По словам жителя Пярну, вчера около 21.30 город засыпало снегом (см. видео).
В Таллинне объявлена повышенная готовность по обеспечению контроля за снегом и скользкими дорогами.
Подрядчики Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства занимаются очисткой основных магистралей и других крупных объектов, ответственность за содержание в порядке внутриквартальных и небольших дорог несут партнеры районов города. Город также убирает снег на тротуарах, расположенных вдоль магистралей с интенсивным движением, где уборка снега особенно важна для обеспечения безопасности пешеходов. На карте уборки снега можно ознакомиться с информацией о том, где об очистке тротуаров заботится Таллинн.
На новом сайте столицы можно найти информацию о зимнем обслуживании дорог, а также ответы на повторяющиеся вопросы. Ответы на вопросы, связанные с зимним обслуживанием улиц, жители могут получить по инфотелефону Таллинна 14 410.