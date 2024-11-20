ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Метель разгулялась, в течение дня выпадет до 8 см снега

Утром во многих местах толщина снега и снежной кашицы составила 3-7 см. Температура воздуха 0 градусов, дорожное покрытие скользкое!

Днем 20 ноября обильные снегопады и метель накроют Центральную и Северную Эстонию. В течение дня выпадет до 8 см снега. Во второй половине повсеместно выпадут осадки в виде снега и дождя, начиная с юга начнет прояснятся и осадки поредеют. Ветер восточный и северо-восточный, в Южной Эстонии юго-восточный и южный будет дуть со скоростью 7-13, порывами до 18, на побережье 15, порывами до 25 м/с. Во второй половине дня в Северной Эстонии ветер сменит направление на восточное и юго-восточное, в Южной Эстонии на южное и юго-западное, на островах будет дуть северный и северо-западный ветер. Температура воздуха 0..+5 градусов. Дорожные условия остаются сложными!

Перебои на маршрутах Кихну и Сыру-Трийги! В связи с сильным ветром отменены отправления парома Kihnu Virve из Кихну в 10:00 и из Муналайда в 9:30 и 13:30. Состоятся ли более поздние рейсы, уточнят в 15:15.

Также могут быть перебои в отправлениях парома Soela из Сыру в 17:30 и из Трийги в 19:00. Состоятся ли рейсы, уточнят в 16:30.

Департамент транспорта предупреждает

Рано утром в Центральной и Южной Эстонии пошел снег и мокрый снег, дороги скользкие, второстепенные дороги и дороги с малоинтенсивным движением могут быть плохо проходимыми. В первой половине дня в Северной и Западной Эстонии дорожное покрытие еще мокрое. Температура воздуха колеблется от -1 до +3, температура дорожного покрытия от-1 до +2 градусов. Согласно прогнозу, снегопад и мокрый снег распространяется с юга на север Эстонии. Во многих местах из-за метели ухудшится видимость.

Дороги заснежены и скользкие, дорожные условия сложные!

Водители транспортных средств! Запаситесь временем, снижайте скорость, избегайте опасных маневров, держите дистанцию.