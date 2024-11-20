Специальная комиссия рассмотрит надежность работы Аувереской электростанции, которая не эксплуатировалась полтора года(9)
Сегодня на открытом заседании специальная комиссия по контролю государственного бюджета обсудит надежность работы Аувереской электростанции.
Обсуждение обусловлено подготовленным недавно обзором Государственного контроля „О надежности работы Аувереской электростанции“, согласно которому, несмотря на то, что на ремонт и дополнительные инвестиции было потрачено более 50 миллионов евро, Аувереская электростанция по различным экстренным причинам не эксплуатировалась в общей сложности полтора года из пяти лет и пяти месяцев, что прошли с момента завершения строительства.
По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, Государственный контроль отметил, что неизвестно, когда будет обеспечена надежность работы электростанции. „Аувереская электростанция должна была способствовать обеспечению энергетической безопасности и надежности энергоснабжения Эстонии. К сожалению, в реальности все сложилось несколько иначе и оператор станции нуждается в еще по меньшей мере 10 миллионах евро инвестиций. Мы должны понять, разумно ли это“, – сказал Рейнсалу.
На заседание приглашены председатель правления Eesti Energia AS Андрус Дурейко, председатель правления Enefit Power AS Лаури Карп, член правления Enefit Power AS Александр Ефремов, вице-канцлер по вопросам энергетики и полезных ископаемых Министерства климата Яанус Уйга, вице-канцлер по вопросам административной политики Министерства финансов Каур Каяк, главный контролер Государственного контроля Мярт Лойте и руководитель по коммуникации Государственного контроля Прийт Симсон.