В Швеции расследуют повреждение двух кабелей связи в Балтийском море как диверсию

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, расследование ведет государственный прокурор Хенрик Седерман из Национального подразделения по борьбе с международной и организованной преступностью.

„Предварительное расследование продолжается и находится на ранней стадии. В настоящее время нет никакой дополнительной информации о расследовании“, – заявил Седерман.

В понедельник мы сообщали, что в Балтийском море были повреждены два подводных оптоволоконных кабеля. Один связывает Германию с Финляндией, другой – Швецию с Литвой.

Кабель, соединяющий Хельсинки с германским портом Росток, перестал работать утром в понедельник, сообщила финская государственная компания Cinia, работающая в сфере кибербезопасности и телекоммуникаций. Примерно через три часа вышел из строя интернет-кабель, соединяющий Литву со шведским островом Готланд, сообщила литовская компания Telia Lietuva.

Финляндия и Германия выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они „глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля“ и расследуют „инцидент, который сразу же вызывает подозрения в намеренном повреждении“.

Напомним, что осенью прошлого года повреждения получили соединяющий Эстонию и Финляндию газопровод Balticconnector, а также два кабеля связи: Эстония — Швеция и Эстония — Финляндия. Расследование по этим инцидентом окончательно не завершено.

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