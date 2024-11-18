Поврежден подводный интернет-кабель между ФРГ и Финляндией

Финская государственная компания Cinia в понедельник, 18 ноября, сообщила об обнаружении разрыва на подводном оптоволоконном кабеле C-Lion 1, в связи с которым прервана телекоммуникационная связь.

Причина повреждения неясна. Указания на внешнее воздействие на данный момент отсутствуют, отмечается в заявлении компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги и строящей оптоволоконные сети.

Причины выясняются

Данную информацию подтвердили в центре кибербезопасности Traficom, сообщает финская медиакомпания Yle. „Причины сейчас выясняются. Помехи могут возникать время от времени по нескольким причинам, например, из-за погодных условий или повреждений, вызванных судоходством“, - заявил Yle глава Traficom Самули Бергстрем.

Кабель проложен в 2016 году между финским островом Сантахамина близ Хельсинки и немецким Ростоком. Он имеет протяженность 1173 километра, часть его пролегает вдоль газопровода „Северный поток“ на расстоянии нескольких сотен метров. В Cinia заявили, что это единственный подводный кабель, ведущий из Финляндии в Центральную Европу. Ремонтные работы уже начались, они обычно длятся от 5 до 15 дней.

Литовское подразделение компании Telia сообщило в понедельник, что помимо повреждения кабеля между Финляндией и Германией, в этом же районе утром в воскресенье примерно в 10 часов утра повреждение получил и кабель связи между Литвой и Швецией.

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