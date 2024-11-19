Михал: серопаспортники должны определиться и стать гражданами Эстонии(62)
На инфочасе в Рийгикогу депутат Яанус Карилайд (внефракции) обратил внимание премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) на необходимость окончательно решить вопрос с правом голосовать на местных выборах для обладателей серых паспортов. Михал, в свою очередь, подчеркнул, что гражданам РФ и Беларуси следует определиться и стать гражданами Эстонии.
Депутат Яанус Карилайд (внефракционный), обращаясь к премьер-министру Кристену Михалу (Партия реформ), затронул предстоящее изменение Конституции. Он указал, что у Партии реформ 39 мандатов и ей приходится мириться с диктатом социал-демократов.
Карилайд выразил убеждённость, что в глубине души Михал на самом деле не хочет, чтобы за обладателями серых паспортов и далее сохранялось конституционное право голосовать на выборах. „Я хорошо вас знаю, ваши ценности, но видите, вам нужно как-то уступить социал-демократам, чтобы навсегда закрепить людей с серыми паспортами в Конституции“, - сказал Карилайд.
„Но я думаю, что политическая сила в парламенте настолько велика, что вы могли бы всё-таки вернуться к своим настоящим ценностям, к себе и принять окончательное решение, а не делать половинчатые шаги“, - продолжил Карилайд, намекая на возможности Партии реформ.
„Это изменение Конституции, я думаю, вам не совсем нравится“, - предположил депутат.
„Если вы спрашиваете о лишении гражданства граждан стран-агрессоров, то не стоит гадать, что я об этом думаю, ведь я уже не раз высказывал своё личное мнение в парламенте. Первая цель, конечно, заключается в лишении граждан стран-агрессоров права голоса, и я уже об этом говорил“, - ответил Михал.
„Для достижения этой цели, если мы хотим сделать это в одном составе, нам всем нужно собраться, так сказать, на „нейтральной территории“ и найти компромисс. Ранее социал-демократы выступали против изменения Конституции, но сегодня, я их поздравляю, они согласились на это. Это значит, что они пошли на компромисс“, - отметил премьер, добавив, что для достижения этой цели, если парламентарии хотят действовать в едином составе, необходимо найти компромисс уже всем.
„Нам всем предстоит искать решение, если мы хотим лишить граждан стран-агрессоров права голоса на выборах“, - сказал Михал, имея в виду граждан России и Беларуси.
„Да, если говорить о серых паспортах, то мой совет таков: люди должны определиться и стать гражданами Эстонии. Что может быть более естественно?“ - добавил Михал.