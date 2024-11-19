ВИДЕО | Алар Карис выступил с обращением: сегодня исполняется 1000 дней скорби, мужества и стойкости духа

„Сегодня исполняется 1000 дней скорби, но также и мужества – 1000 дней несгибаемого духа. Это отрезвляющая веха стойкости, потерь и надежды. Мы чтим память тех, кто пал. Эстония поддерживает Украину, выступая за свободу, справедливость и возможность нашего общего будущего. Слава Украине!“ - сказал Алар Карис в видеообращении на английском языке.