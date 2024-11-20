Таллинн поможет одиноким пенсионерам, создав Центр услуг по уходу на дому

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, цель услуги на дому – предоставление посторонней помощи людям, чтобы они могли как можно дольше справляться с повседневными делами в домашних условиях. „Объединение услуг на дому, предлагаемых в различных районах города, в единую систему поможет нам достичь цели предоставлять услуги даже в вечерние часы и по выходным. Цель преобразования – обеспечить надежной и качественной поддержкой тех жителей Таллинна, которые в этом нуждаются“.

Это изменение поможет предоставить сотрудникам более гибкую поддержку, современные инструменты и условия труда. Создание Таллиннского центра услуг по уходу на дому обеспечит более равномерное распределение рабочей нагрузки среди работников по уходу и позволит гарантировать единое качество предоставляемых услуг.

По состоянию на октябрь 2024 года услуги на дому в Таллинне ежемесячно использует около 1617 человек, из которых 88% составляют пожилые люди, проживающие одни. Цель домашних услуг – предоставить необходимую помощь людям, которые по состоянию здоровья, функциональным возможностям или условиям жизни нуждаются в посторонней поддержке для того, чтобы справляться с бытовыми задачами в домашних условиях. Работник, предоставляющий услуги на дому, помогает и направляет человека в различных действиях, которые он не может выполнять самостоятельно, а также следит за тем, чтобы его жизненная среда была безопасной. В зависимости от потребности в помощи, в рамках услуг на дому предоставляется поддержка, например, при закупках, взаимодействии с госучреждениями, использовании услуг, выполнении гигиенических процедур и использовании туалетных и инконтиненционных средств.

Объединение учреждений на начальном этапе не повлияет на получателей услуг, и оказание услуг продолжится в обычном порядке.