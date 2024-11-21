Пересаживаемся на автобус: в 2025 году столичный общественный транспорт станет удобнее и современнее
В проекте бюджета Таллинна на 2025 год основной акцент в сфере транспорта сделан на обновлении подвижного состава и развитии сети общественного транспорта, чтобы предлагать конкурентоспособную альтернативу личным автомобилям.
Таллинн продолжит модернизировать общественный транспорт и развивать транспортные решения
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, приоритетами города в сфере транспорта являются экологичность и улучшение возможностей передвижения. „Закупка новых газовых автобусов, аккумуляторных троллейбусов и трамваев поможет снизить экологический след общественного транспорта и повысить качество услуг. Всем группам участников дорожного движения должно быть удобно передвигаться по городу, и важно сделать общественный транспорт более привлекательной альтернативой“, – подчеркнул вице-мэр.
В городском бюджете закреплены общие суммы на приобретение подвижного состава и реконструкцию инфраструктуры, необходимые для выполнения договора на перевозки с АО Tallinna Linnatransport. Это обеспечит предприятию уверенность в проведении соответствующих тендеров. На закупку новых трамваев, газовых автобусов и аккумуляторных троллейбусов, а также на реконструкцию троллейбусной инфраструктуры предусмотрено 157,8 миллиона евро.
Таллинн продолжит предоставлять услугу бесплатного общественного транспорта.
Помимо жителей столицы, бесплатный проезд по-прежнему доступен всем учащимся Эстонии и людям старше 65 лет. Право на бесплатный проезд также распространяется на поезда Elron в пределах города. На организацию общественного транспорта в бюджете предусмотрено около 126,5 миллионов евро.
Компания JCDecaux продолжит начатое в этом году обновление павильонов ожидания. В 2024 году было заменено более 300 павильонов ожидания, а в следующем году планируется обновить около 280 остановок. Цель заключается в том, чтобы за четыре года установить новые павильоны ожидания на всех остановках.
Для установки электронных табло с информацией о движении транспорта в реальном времени на остановках общественного транспорта выделено 300 000 евро.
В бюджете предусмотрено 540 000 евро на проектирование и строительство объектов с регулируемым движением, перекрестков, а также на обновление средств организации дорожного движения, чтобы сделать дорожное движение более плавным и безопасным.
Кроме того, Таллинн планирует закупить оборудование и программное обеспечение для запуска центра управления движением. Основной целью центра является создание „зеленых волн“ и оптимизация потоков транспорта, особенно в кризисных ситуациях. На это запланировано 300 000 евро.
Также в бюджете предусмотрены средства на установку и обслуживание дорожных знаков, нанесение разметки на дорожное покрытие, организацию парковки в платных городских зонах, управление инфраструктурой общественного транспорта (включая автобусный терминал „Виру“ и остановки общественного транспорта), а также для другой необходимой деятельности и исследований в сфере мобильности.
Бюджет Таллинна на 2025 год должно утвердить городское собрание. Общий объем проекта бюджета, представленного горсобранию, составляет 1,29 миллиарда евро, что на 69,9 миллиона евро или 5,7 процента больше, чем уточненный бюджет 2024 года. На текущие расходы в бюджете предусмотрено 1,03 миллиарда евро, на инвестиционную деятельность – 250 миллионов евро. Общий объем доходов составит 1,1 миллиарда евро.