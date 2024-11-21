Пересаживаемся на автобус: в 2025 году столичный общественный транспорт станет удобнее и современнее

Таллинн продолжит модернизировать общественный транспорт и развивать транспортные решения

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, приоритетами города в сфере транспорта являются экологичность и улучшение возможностей передвижения. „Закупка новых газовых автобусов, аккумуляторных троллейбусов и трамваев поможет снизить экологический след общественного транспорта и повысить качество услуг. Всем группам участников дорожного движения должно быть удобно передвигаться по городу, и важно сделать общественный транспорт более привлекательной альтернативой“, – подчеркнул вице-мэр.

В городском бюджете закреплены общие суммы на приобретение подвижного состава и реконструкцию инфраструктуры, необходимые для выполнения договора на перевозки с АО Tallinna Linnatransport. Это обеспечит предприятию уверенность в проведении соответствующих тендеров. На закупку новых трамваев, газовых автобусов и аккумуляторных троллейбусов, а также на реконструкцию троллейбусной инфраструктуры предусмотрено 157,8 миллиона евро.

Таллинн продолжит предоставлять услугу бесплатного общественного транспорта.

Помимо жителей столицы, бесплатный проезд по-прежнему доступен всем учащимся Эстонии и людям старше 65 лет. Право на бесплатный проезд также распространяется на поезда Elron в пределах города. На организацию общественного транспорта в бюджете предусмотрено около 126,5 миллионов евро.

Компания JCDecaux продолжит начатое в этом году обновление павильонов ожидания. В 2024 году было заменено более 300 павильонов ожидания, а в следующем году планируется обновить около 280 остановок. Цель заключается в том, чтобы за четыре года установить новые павильоны ожидания на всех остановках.

Для установки электронных табло с информацией о движении транспорта в реальном времени на остановках общественного транспорта выделено 300 000 евро.