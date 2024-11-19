19.11.2024, 17:31
ВИДЕО | С помощью „Добровольной рыбоохраны“ удалось ночью поймать браконьера
Мужчину ждет большой штраф
На прошлой неделе организация Vabatahtlik Kalakaitse („Добровольная рыбоохрана“) сообщила Департаменту окружающей среды о возможном браконьерстве в Ярвамаа, где на берегу реги Ваху незаконно вылавливают лосось. Вместе с инспекторами волонтеры задержали мужчину, который уже успел поставить в реке несколько жаберных сетей.
Как сообщил Департамент окружающей среды, приехавшие на место происшествия инспекторы обнаружили в припаркованном на берегу реки фургоне несколько сачков, а также предназначенные для сбора рыбы садки и жаберную сеть, которую изъяли на хранение как улику.
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