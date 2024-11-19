ВИДЕО | С помощью „Добровольной рыбоохраны“ удалось ночью поймать браконьера

Как сообщил Департамент окружающей среды, приехавшие на место происшествия инспекторы обнаружили в припаркованном на берегу реки фургоне несколько сачков, а также предназначенные для сбора рыбы садки и жаберную сеть, которую изъяли на хранение как улику.