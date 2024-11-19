19.11.2024, 16:09
Бывший старейшина Пирита отправится в тюрьму(4)
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA
Во вторник Харьюский уездный суд признал бывшего старейшину таллиннского района Пирита Тыниса Лийната виновным в коррупционных преступлениях. По приговору суда он получил четыре с половиной года лишения свободы, из которых пять месяцев он должен отбыть реально за решеткой.
Лийнат уже отбыл 25 дней реального тюремного заключения, находясь под арестом во время предварительного следствия. Срок лишения свободы в 4 месяца и 5 дней, который должен быть обращен к немедленному исполнению, начнется с момента прибытия Лийната в тюрьму. Суд письменно сообщит Лийнату, когда и в какую тюрьму он должен отправиться.
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