Бывший старейшина Пирита отправится в тюрьму

Лийнат уже отбыл 25 дней реального тюремного заключения, находясь под арестом во время предварительного следствия. Срок лишения свободы в 4 месяца и 5 дней, который должен быть обращен к немедленному исполнению, начнется с момента прибытия Лийната в тюрьму. Суд письменно сообщит Лийнату, когда и в какую тюрьму он должен отправиться.

Во вторник Харьюский уездный суд утвердил соглашение, согласно которому Лийнат признан виновным в получении взятки в крупном размере, в растрате (будучи должностным лицом), а также в нарушении ограничения на совершение действий. Суд назначил ему четыре с половиной года лишения свободы, из которых он должен отбыть пять месяцев. Из них 25 дней он уже отбыл, находясь под арестом во время предварительного следствия.