ЧП и криминал
19.11.2024, 16:09

Бывший старейшина Пирита отправится в тюрьму

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Тынис Лийнат
Тынис Лийнат
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA

Во вторник Харьюский уездный суд признал бывшего старейшину таллиннского района Пирита Тыниса Лийната виновным в коррупционных преступлениях. По приговору суда он получил четыре с половиной года лишения свободы, из которых пять месяцев он должен отбыть реально за решеткой.

Лийнат уже отбыл 25 дней реального тюремного заключения, находясь под арестом во время предварительного следствия. Срок лишения свободы в 4 месяца и 5 дней, который должен быть обращен к немедленному исполнению, начнется с момента прибытия Лийната в тюрьму. Суд письменно сообщит Лийнату, когда и в какую тюрьму он должен отправиться.

Во вторник Харьюский уездный суд утвердил соглашение, согласно которому Лийнат признан виновным в получении взятки в крупном размере, в растрате (будучи должностным лицом), а также в нарушении ограничения на совершение действий. Суд назначил ему четыре с половиной года лишения свободы, из которых он должен отбыть пять месяцев. Из них 25 дней он уже отбыл, находясь под арестом во время предварительного следствия.

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