Департамент предупреждает: заказывая пиротехнику из-за рубежа, вы рискуете остаться без товара и денег
В последние годы участились случаи онлайн-заказов различных петард и другой пиротехники в зарубежных интернет-магазинах. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и Эстонский налогово-таможенный департамент (MTA) напоминают, что продажа и использование петард обычными потребителями в Эстонии запрещены. Запрещенные или несоответствующие требованиям пиротехнические изделия будут конфискованы и уничтожены, а потребитель лишится как товара, так и денег.
„Что касается пиротехники, то в государствах-членах к ней действуют разные требования. В Эстонии некоторые товары запрещены для использования потребителями. К таким изделиям относятся, в частности, петарды из-за их опасных характеристик, а также профессиональные изделия (товары категории F4, T2 и P2). Петарды, заказанные из-за границы, часто останавливают на таможне, так как международные посылки также проверяются на соответствие эстонскому законодательству“, - комментирует Лаури Кютт, руководитель технического отдела TTJA.
Согласно Закону о почтовых услугах, компания, предоставляющая почтовые услуги, не имеет права доставлять обычной почтой предметы, содержащие взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества. Международные посылки, содержащие пиротехнику, и лица, заказавшие их, проверяются на соответствие эстонскому законодательству.
„Важно также помнить, что перепродажа пиротехнических изделий разрешена только компаниям, имеющим соответствующую лицензию. Для ввоза или заказа пиротехнических изделий из-за пределов экономического пространства ЕС (например, из Китая или России) также требуется лицензия на импорт“, - добавил Кютт.
„Каждый год, несмотря на запрет, мы видим, что в преддверии новогодних праздников люди продолжают пытаться заказать пиротехнические изделия и петарды в зарубежных интернет-магазинах, особенно печально, что зачастую покупателями выступают несовершеннолетние“, - говорит Альбина Саар, таможенный инспектор МТА, ответственная за таможенный контроль. По данным Налогово-таможенного департамента, в 2023 году в ходе таможенного контроля был пресечен ввод в оборот 3581 пиротехнического изделия, несоответствующего требованиям. По состоянию на 18 ноября текущего года таможенниками уже выявлено 2572 несоответствующих требованиям пиротехнических изделия из почтовых посылок. „При заказе пиротехнических изделий важно учитывать, что законы разных стран могут отличаться и то, что разрешено к заказу в другой стране, может быть не разрешено в нашей. Мы призываем родителей обсуждать эти вопросы дома и следить за тем, что дети заказывают в зарубежных интернет-магазинах, чтобы избежать возможных недоразумений“, - подчеркнула Саар.
Важно знать:
● Пиротехнические изделия нельзя отправлять обычной почтой. Они могут быть отправлены только специальной курьерской службой, которая соответствует требованиям к перевозке опасных грузов и использует соответствующую маркировку.
● Пиротехнические изделия можно использовать только в соответствии с их назначением, соблюдая требования безопасности и учитывая возрастные ограничения на их использование.
● Несоответствующая, запрещенная или опасная продукция подлежит конфискации и уничтожению. Безопасность продукции очень важна, поскольку она защищает здоровье и жизни людей, предотвращая несчастные случаи.
● Как правило, коммерческую деятельность с пиротехникой может осуществлять только компания с соответствующей лицензией.
Это означает, что для перепродажи пиротехнических изделий требуется лицензия.
● Продажа пиротехнических изделий без лицензии может быть квалифицирована и наказуема как проступок.