Департамент предупреждает: заказывая пиротехнику из-за рубежа, вы рискуете остаться без товара и денег

„Что касается пиротехники, то в государствах-членах к ней действуют разные требования. В Эстонии некоторые товары запрещены для использования потребителями. К таким изделиям относятся, в частности, петарды из-за их опасных характеристик, а также профессиональные изделия (товары категории F4, T2 и P2). Петарды, заказанные из-за границы, часто останавливают на таможне, так как международные посылки также проверяются на соответствие эстонскому законодательству“, - комментирует Лаури Кютт, руководитель технического отдела TTJA.

„Каждый год, несмотря на запрет, мы видим, что в преддверии новогодних праздников люди продолжают пытаться заказать пиротехнические изделия и петарды в зарубежных интернет-магазинах, особенно печально, что зачастую покупателями выступают несовершеннолетние“, - говорит Альбина Саар, таможенный инспектор МТА, ответственная за таможенный контроль. По данным Налогово-таможенного департамента, в 2023 году в ходе таможенного контроля был пресечен ввод в оборот 3581 пиротехнического изделия, несоответствующего требованиям. По состоянию на 18 ноября текущего года таможенниками уже выявлено 2572 несоответствующих требованиям пиротехнических изделия из почтовых посылок. „При заказе пиротехнических изделий важно учитывать, что законы разных стран могут отличаться и то, что разрешено к заказу в другой стране, может быть не разрешено в нашей. Мы призываем родителей обсуждать эти вопросы дома и следить за тем, что дети заказывают в зарубежных интернет-магазинах, чтобы избежать возможных недоразумений“, - подчеркнула Саар.