Известные эстонские предприниматели покупают у финнов торговый центр Kristiine
EfTEN ABC4 OÜ, принадлежащая эстонским инвесторам, сегодня подписала договор с финской биржевой компанией Citycon Oyj о покупке торгового центра Kristiine, сообщается в пресс-релизе.
Акционерами новой компании-владельца Kristiine стали Ивар Венделин, Андерс Андерсон, Таавет Хинрикус, Кристиан Раху, Прийт Койт, Тонарт Ряэск, EfTEN Real Estate Fund 5, Тыну Уусталу и Вильяр Аракас, передает dv.ee. EfTEN Real Estate Fund 5 является крупнейшей инвестицией зарегистрированного на бирже фонда EfTEN United Property Fund, благодаря чему владельцами торгового центра станут и почти 6000 розничных инвесторов из Эстонии.
Управлением центра займется отдельная компания по управлению активами, партнерами которой являются EfTEN Capital, Ивар Венделин и Андерс Андерсон, а ежедневное управление Kristiine будет возложено на EfTEN.
Согласно биржевому сообщению Citycon, стоимость сделки составляет 129 миллионов евро. Таким образом, цена продажи центра на 9% меньше, чем отразила Citycon в своем балансе. Вырученные от сделки средства финская фирма использует, чтобы уменьшить долговую нагрузку.