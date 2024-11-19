Дмитрий Назаров о спектакле „Черт знает что“: театр - не газета, он не говорит „в лоб“

— Ну, перво-наперво надо понимать, что мы не газета. Мы театр. Говорить в лоб о том, о чем говорит пропаганда, газета, интернет, это не наше дело. Мы воздействуем на… на сердца и души, – говорит Дмитрий. – Человек, который получает информацию через глаза и уши в мозг, ну, он скучноват. И жить ему скучно, и толку от него мало. А если есть возможность пробиться сразу в сердце, сразу в душу, он, не понимая, что с ним происходит, ощущает в себе какие-то изменения.

— Я вам даже раскрою такой секретик, — продолжает мысль Дмитрия Ольга. — В связи с войной, конечно же, очень много нашего брата, то есть платформу театра, используют для того, чтобы показать все ужасы происходящего, ту самую актуальность. Но она тогда становится вровень с газетой, пропагандой. И мы даже отказывались от большого количества проектов, где это есть. Безусловно, таким театр может быть, но у нас другой театр. Мы совершенно не газета. Мы говорим, хоть это будет очень банально, о вечном. И спектакль наш о возможности любви. Может ли человек любить вообще? Есть ли для этого препятствия? Можно ли с этим справиться или нельзя с этим справиться? И что дает в конечном итоге людям любовь, если человек был без любви и вдруг обрел любовь. Мы попытаемся зрителю рассказать вот эту историю.