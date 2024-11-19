ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне прошла акция „1000 дней войны“. „ Про украинцев говорят „незламні“, в переводе — несокрушимые““

„Для всех жителей Украины эти 1000 дней — испытание, изменившее всех“

Для украинцев, по словам Оксаны, 1000 дней войны — это боль разлуки с родиной и близкими. „Необходимость жить в новых условиях и искать себя в новых ролях. Недавно я услышала мнение, что украинцы хорошо тут устроились, в плане на всем готовом и ничего не делают. Я была немного шокирована и возмущена одновременно, потому как это очень ошибочное суждение, — делится Оксана. — Большинство работает, нередко — на нескольких работах, так как им нужно содержать себя, детей и еще помогать своим родным, тем, кто остался там, на родине. Теперь жизнь украинцев в Эстонии на грани между прошлым и настоящим, где они стараются помочь родной стране даже издалека. Все очень благодарны Эстонии за то, что эта страна, как и многие другие, предоставила возможность жить им и их детям в безопасности“.