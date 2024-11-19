ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне прошла акция „1000 дней войны“. „ Про украинцев говорят „незламні“, в переводе — несокрушимые““
1000 свечей в поддержку Украины зажгли сегодня на площади Вабадузе в Таллинне. Таким образом в Эстонии почтили тысячу дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Мероприятие прошло в рамках благотворительной кампании „1000 дней войны, 1000 теплых домов“, стартовавшей на прошлой неделе.
„Для всех жителей Украины эти 1000 дней — испытание, изменившее всех“
На мероприятии выступили руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, посол Украины Максим Кононенко, а также представитель проживающих в Эстонии украинцев, общественный деятель Оксана Пузикова.
„1000 дней войны символизируют невероятную силу духа украинцев, — говорит RusDelfi украинка. — А еще — это время больших потерь: родных, близких, друзей, домов, семей, привычной жизни, время перемен, время переоценки ценностей. Несмотря и вопреки, Украина жива. Про наш народ говорят „незламні“, что в переводе с украинского — несокрушимые“.
Для украинцев, по словам Оксаны, 1000 дней войны — это боль разлуки с родиной и близкими. „Необходимость жить в новых условиях и искать себя в новых ролях. Недавно я услышала мнение, что украинцы хорошо тут устроились, в плане на всем готовом и ничего не делают. Я была немного шокирована и возмущена одновременно, потому как это очень ошибочное суждение, — делится Оксана. — Большинство работает, нередко — на нескольких работах, так как им нужно содержать себя, детей и еще помогать своим родным, тем, кто остался там, на родине. Теперь жизнь украинцев в Эстонии на грани между прошлым и настоящим, где они стараются помочь родной стране даже издалека. Все очень благодарны Эстонии за то, что эта страна, как и многие другие, предоставила возможность жить им и их детям в безопасности“.
Оксана уверена, что для всех жителей Украины эти 1000 дней — испытание, которое изменило всех.
„Люди научились жить под звуки сирен, привыкли к отключениям света и тепла, но не потеряли человечность и желание помогать друг другу. Эти дни стали символом единства и силы нации, которая борется за свое право быть независимой. Это дни, которые доказали: украинский народ не сломить, — говорит общественный деятель и отмечает: 1000 дней кажутся бесконечно долгим сроком. — Но для тех, кто живет в войне, это спрессованное время боли, страха, надежд и борьбы. Каждый день чувствуется остро, словно переживается заново. Новости из Украины неутешительные, погибают взрослые и дети.
Вновь разрушены судьбы людей. 1000 дней — это не просто цифра, каждый день это боль и рана, которая все еще кровоточит, но вера в то, что когда то это закончится и наступит мир на нашей земле, смогут вернуться украинцы домой, теплиться в сердцах наших людей. Как говориться „все буде Украіна“!
Полученные в рамках кампании средства Эстонский совет помощи беженцам направит на поддержку семей в Украине
Неделю назад в Эстонии стартовала благотворительная кампания Эстонского совета помощи беженцам „1000 дней войны, 1000 теплых домов“, в рамках которой в ноябре и декабре будет проходить сбор пожертвований для оказания помощи в отоплении тысячи домов, находящихся вблизи линии фронта.
„19 ноября исполняется 1000 дней со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Не осталось никого, кого бы в Украине не затронула война, но особенно тяжело приходится тем, кто живет в районах, наиболее пострадавших от войны“, — сказал Ээро Янсон, руководитель Эстонского совета помощи беженцам. „Приход зимы еще больше усложнит положение семей, пострадавших от войны, поскольку нападения на дома, системы отопления и электроснабжения продолжаются. Вот почему пожертвования имеют решающее значение, чтобы помочь этим семьям пережить холодную зиму“, — добавил Янсон.
Этой зимой полученные в рамках кампании средства Эстонский совет помощи беженцам направит на поддержку семей в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях, где доступ к основным услугам постоянно нарушен, и поэтому многие люди не могут держать свои дома в тепле в холодное время года. Цель кампании — поддержать как минимум тысячу прифронтовых домохозяйств в покрытии расходов на отопление. При поддержке Эстонского совета помощи беженцам семьи, пострадавшие от войны, смогут приобрести отопительные материалы или оплатить счета за отопление. Поддержка предназначена на весь отопительный период.