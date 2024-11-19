Новости Эстонии
19.11.2024, 19:35

ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне прошла акция „1000 дней войны“. „ Про украинцев говорят „незламні“, в переводе — несокрушимые““

 

1000 свечей в поддержку Украины зажгли сегодня на площади Вабадузе в Таллинне. Таким образом в Эстонии почтили тысячу дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Мероприятие прошло в рамках благотворительной кампании „1000 дней войны, 1000 теплых домов“, стартовавшей на прошлой неделе.

„Для всех жителей Украины эти 1000 дней — испытание, изменившее всех“

На мероприятии выступили руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, посол Украины Максим Кононенко, а также представитель проживающих в Эстонии украинцев, общественный деятель Оксана Пузикова.

„1000 дней войны символизируют невероятную силу духа украинцев, — говорит RusDelfi украинка. — А еще — это время больших потерь: родных, близких, друзей, домов, семей, привычной жизни, время перемен, время переоценки ценностей. Несмотря и вопреки, Украина жива. Про наш народ говорят „незламні“, что в переводе с украинского — несокрушимые“.

Для украинцев, по словам Оксаны, 1000 дней войны — это боль разлуки с родиной и близкими. „Необходимость жить в новых условиях и искать себя в новых ролях. Недавно я услышала мнение, что украинцы хорошо тут устроились, в плане на всем готовом и ничего не делают. Я была немного шокирована и возмущена одновременно, потому как это очень ошибочное суждение, — делится Оксана. — Большинство работает, нередко — на нескольких работах, так как им нужно содержать себя, детей и еще помогать своим родным, тем, кто остался там, на родине. Теперь жизнь украинцев в Эстонии на грани между прошлым и настоящим, где они стараются помочь родной стране даже издалека. Все очень благодарны Эстонии за то, что эта страна, как и многие другие, предоставила возможность жить им и их детям в безопасности“.

Оксана уверена, что для всех жителей Украины эти 1000 дней — испытание, которое изменило всех.

„Люди научились жить под звуки сирен, привыкли к отключениям света и тепла, но не потеряли человечность и желание помогать друг другу. Эти дни стали символом единства и силы нации, которая борется за свое право быть независимой. Это дни, которые доказали: украинский народ не сломить, — говорит общественный деятель и отмечает: 1000 дней кажутся бесконечно долгим сроком. — Но для тех, кто живет в войне, это спрессованное время боли, страха, надежд и борьбы. Каждый день чувствуется остро, словно переживается заново. Новости из Украины неутешительные, погибают взрослые и дети.

Вновь разрушены судьбы людей. 1000 дней — это не просто цифра, каждый день это боль и рана, которая все еще кровоточит, но вера в то, что когда то это закончится и наступит мир на нашей земле, смогут вернуться украинцы домой, теплиться в сердцах наших людей. Как говориться „все буде Украіна“!

Полученные в рамках кампании средства Эстонский совет помощи беженцам направит на поддержку семей в Украине

Неделю назад в Эстонии стартовала благотворительная кампания Эстонского совета помощи беженцам „1000 дней войны, 1000 теплых домов“, в рамках которой в ноябре и декабре будет проходить сбор пожертвований для оказания помощи в отоплении тысячи домов, находящихся вблизи линии фронта.

„19 ноября исполняется 1000 дней со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Не осталось никого, кого бы в Украине не затронула война, но особенно тяжело приходится тем, кто живет в районах, наиболее пострадавших от войны“, — сказал Ээро Янсон, руководитель Эстонского совета помощи беженцам. „Приход зимы еще больше усложнит положение семей, пострадавших от войны, поскольку нападения на дома, системы отопления и электроснабжения продолжаются. Вот почему пожертвования имеют решающее значение, чтобы помочь этим семьям пережить холодную зиму“, — добавил Янсон.

Этой зимой полученные в рамках кампании средства Эстонский совет помощи беженцам направит на поддержку семей в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях, где доступ к основным услугам постоянно нарушен, и поэтому многие люди не могут держать свои дома в тепле в холодное время года. Цель кампании — поддержать как минимум тысячу прифронтовых домохозяйств в покрытии расходов на отопление. При поддержке Эстонского совета помощи беженцам семьи, пострадавшие от войны, смогут приобрести отопительные материалы или оплатить счета за отопление. Поддержка предназначена на весь отопительный период.

Прочитать подробнее о благотворительной кампании Эстонского совета помощи беженцам можно на сайте организации. Пожертвования можно сделать на сайте Эстонского совета помощи беженцам или, позвонив на соответствующий благотворительный номер:

  • 900 38 02 – 10€

  • 900 38 03 – 50€

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