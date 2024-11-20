Мужчина, осужденный за осквернение трупа, требует у властей компенсацию за якобы не закрытую дверь(1)
Андрес Пуллат, осужденный и наказанный в прошлом году за осквернение трупа, обвиняет Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) в том, что его сотрудник, забирая оставленных без надзора животных, оставил дверь дома открытой, в результате чего произошла кража. Пуллат требует через суд возмещения материального и нематериального ущерба.
10 ноября 2021 года в селе Вилувере (волость Пыхья-Пярнумаа) в ходе расследования уголовного дела были задержаны Инге Пуллат и Айво Волошин, которые позже были признаны виновными в убийстве и осквернении трупа. По словам Инге Пуллат, прежде чем их увезли, в доме был проведен обыск. В доме Инге находилось множество собак, которым полицейские оставили поесть и попить. День спустя полиция вернулась на хутор, чтобы провести более тщательный обыск, и обнаружила, что животные по-прежнему находятся в одиночестве и без присмотра, в связи с чем на место была вызвана сотрудница PTA Кертту Линдмаа.