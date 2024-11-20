ЧП и криминал
20.11.2024, 12:30

Мужчина, осужденный за осквернение трупа, требует у властей компенсацию за якобы не закрытую дверь

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Андрес Пуллат был осужден в ходе прошлогоднего уголовного процесса за осквернение трупа
Андрес Пуллат был осужден в ходе прошлогоднего уголовного процесса за осквернение трупа
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA

Андрес Пуллат, осужденный и наказанный в прошлом году за осквернение трупа, обвиняет Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) в том, что его сотрудник, забирая оставленных без надзора животных, оставил дверь дома открытой, в результате чего произошла кража. Пуллат требует через суд возмещения материального и нематериального ущерба.

10 ноября 2021 года в селе Вилувере (волость Пыхья-Пярнумаа) в ходе расследования уголовного дела были задержаны Инге Пуллат и Айво Волошин, которые позже были признаны виновными в убийстве и осквернении трупа. По словам Инге Пуллат, прежде чем их увезли, в доме был проведен обыск. В доме Инге находилось множество собак, которым полицейские оставили поесть и попить. День спустя полиция вернулась на хутор, чтобы провести более тщательный обыск, и обнаружила, что животные по-прежнему находятся в одиночестве и без присмотра, в связи с чем на место была вызвана сотрудница PTA Кертту Линдмаа.

Линдмаа, по ее собственным словам, приехала на хутор, убедилась, что никого дома нет и животные в самом деле одни. Затем на место были вызваны спасатели, которые взломали дверь, чтобы получить доступ в дом и PTA мог бы спасти брошенных животных. По словам Линдмаа, это, якобы, обычная практика.

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