Мужчина, осужденный за осквернение трупа, требует у властей компенсацию за якобы не закрытую дверь

10 ноября 2021 года в селе Вилувере (волость Пыхья-Пярнумаа) в ходе расследования уголовного дела были задержаны Инге Пуллат и Айво Волошин, которые позже были признаны виновными в убийстве и осквернении трупа. По словам Инге Пуллат, прежде чем их увезли, в доме был проведен обыск. В доме Инге находилось множество собак, которым полицейские оставили поесть и попить. День спустя полиция вернулась на хутор, чтобы провести более тщательный обыск, и обнаружила, что животные по-прежнему находятся в одиночестве и без присмотра, в связи с чем на место была вызвана сотрудница PTA Кертту Линдмаа.