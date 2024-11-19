19.11.2024, 13:55
Мужчина пнул машину такси, а потом напал на полицейского
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 18 ноября, произошел инцидент в Пярну, сообщила Ляэнеская префектура.
В полицию поступил вызов на улицу Рюйтли, где 35-летний мужчина ударил ногой автомобиль такси. Мужчина напал на приехавшего на вызов и исполнявшего служебные обязанности полицейского, который пострадал.
Полиция доставила мужчину в арестный дом. Случившееся расследуется как применение насилия в отношении представителя власти.