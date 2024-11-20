Не пропустите: заявление о повышении взносов во II пенсионную ступень нужно подать до 30 ноября

При увеличении взносов человек будет отчислять 4% или 6% своей брутто-зарплаты в пенсионный фонд, при этом государство добавит еще 4% за счет социального налога. Это означает, что взносы от брутто- зарплаты до вычета подоходного налога будут направляться на обеспечение будущего.

„До конца ноября стоит подумать о повышении взноса во II пенсионную ступень, а также проверить уровень риска и административные сборы своего пенсионного фонда на сайте Пенсионного центра“, — сказала руководитель пенсионной грамотности Министерства социальных дел Кятлин Муру. „Например, если человек в возрасте 35 лет с средней зарплатой увеличит свой взнос в II пенсионную ступень до 6% и будет продолжать это до выхода на пенсию, он накопит примерно на 26 000 евро больше, чем при текущем взносе в 2%, без учета доходности“.

По умолчанию взнос во II пенсионную ступень составляет 2%, к которому государство добавляет 4% за счет социального налога. Заявление на увеличение или уменьшение взноса можно подать в любое время, но изменение взноса будет происходить только один раз в году — 1 января, на основании заявлений, поданных не позднее конца ноября этого года. Таким образом, для повышения взноса в следующем году заявление необходимо подать до 30 ноября 2024 года.

В настоящее время ко II пенсионной ступени подключено более 576 000 человек, из которых 60 000 уже в этом году решили увеличить свои взносы.

Пенсионные консультанты Министерства социальных дел проведут для всех желающих лекции на тему „Секреты накоплений: 2%, 4% и 6%!“. Инфочас предназначен для всех, кто хочет узнать больше о том, как 2%, 4% и 6% взносы влияют на будущий размер пенсии.

Все инфочасы для участников пройдут бесплатно, можно будет задавать вопросы. Ссылка для подключения к инфочасу будет отправлена ​​за день до предполагаемого мероприятия. Если подходящее время не подходит, отправьте электронное письмо на адрес pensionitarkus@sm.ee, вам подберут подходящее время и форму для встречи.