Новости Эстонии
19.11.2024, 11:54

В Таллинне сегодня закроют участок Нарвского шоссе. Снимается кино!

 
Схема перекрытия шоссе
Схема перекрытия шоссе
ФОТО: tallinna linnavalitsus

В центре Таллинна в связи со съемками фильма с полудня до 16 часов будет закрыт для движения участок Нарвского шоссе от улицы Пронкси до улицы Петроолеуми. В это время проезд будет разрешен только общественному транспорту.

Фильм - испанский боевик, по сюжету которого которого бесследно исчезают послы, проживающие в разных странах. Испанские спецагенты отправляются искать их следы и таким образом оказываются в Таллинне.

На Нарвском шоссе снимается сцена погони мотоцикла и автомобиля, в сценей также участвует трамвай.

Проезд автобусов и трамваев будет обеспечиваться с короткими интервалами продолжительностью до трех минут.

Съемки будут проходить в основном на трамвайных путях перед домом по адресу Нарвское шоссе, 13, но движение будет перекрыто до перекрестка с Петроолеуми.

Объезд будет осуществляться через Рейди теэ (в обе стороны), а также через улицу Рауа (в направлении Пирита), через Вильмси и Гонсиори в направлении центра города и через Вильмси, Лаулупео и Тартуское шоссе.

Движение пешеходов не ограничено. Доступ к объектам недвижимости будет обеспечен.

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