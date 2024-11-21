Это недопустимо: каждая третья женщина и каждый шестой мужчина сталкивались на работе с сексуальным домогательством
Проведенное Департаментом статистики широкомасштабное исследование взаимоотношений выявило, что с сексуальным домогательством в рабочей среде сталкивались 33% женщин и 17% мужчин.
Руководитель проекта Департамента статистики Яна Брунс пояснила, что сексуальное домогательство представляет собой нежелательное поведение с сексуальным подтекстом, которое оскорбляет, унижает или пугает человека. „В ходе исследования взаимоотношений мы просили людей подумать о том, сталкивались ли они с подобным поведением в течение всей свой рабочей жизни – как на нынешнем рабочем месте, так и не прежних“, – рассказала Брунс. Данные исследования основаны на том, как люди сами относятся к тому, что является „нежелательное поведением“. Что может казаться нежелательным поведением с сексуальным подтекстом для одного, для другого человека - норма.
В течение жизни из числа работающих женщин с сексуальным домогательством сталкивались 33%, или треть. Наиболее часто сексуальное домогательство в адрес женщин на работе выражалось в непристойных или похотливых взглядах (18%) и пошлых шутках или оскорбительных высказываниях относительно тела или личной жизни (16%). Нежелательный физический контакт, например, принудительная близость, прикосновения к частям тела, поцелуи или объятия против воли, испытывали 14% женщин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством. Нежелательные попытки сближения посредством социальных сетей испытывали 13%. „Более десятой части, или 11% женщин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством, также получали в рабочей среде нежелательные предложения сексуального характера“, – отметила Брунс.
Чем моложе респонденты, тем с большей вероятностью они сталкивались с сексуальным домогательством.
Результаты исследования высветили четкую тенденцию – чем моложе респонденты, тем с большей вероятностью они сталкивались с сексуальным домогательством. Среди респондентов в возрасте 18–29 лет доля женщин, сталкивавшихся в течение жизни с сексуальным домогательством, составляет 53%, а в возрастной категории 65–74 года – 17%.
Яна Брунс пояснила, что причина столь заметных различий может быть в том, что респонденты старшего возраста могли забыть о случаях сексуального домогательства, поскольку прошло очень много времени. С другой стороны, заметные различия, по ее оценке, могут быть связаны с различием в социальных нормах, действовавших в Эстонии 30 лет назад и действующих сегодня. „Возможно, что к нежелательному поведению с сексуальным подтекстом в прежние времена относились более терпимо, а респондентам старшего возраста не приходит в голову называть подобное поведение сексуальным домогательством“, – сказала Брунс. Кроме того, по ее словам, вероятно, молодые люди осмеливаются активнее обсуждать такие темы, которые прежние поколения могли воспринимать табуированными.
Больше всего с сексуальным домогательством сталкивались женщины с высшим образованием (39% от всех, кто сталкивался на работе с сексуальным домогательством). Среди женщин со средним образованием доля тех, кто сталкивался на работе с сексуальным домогательством, составляет 31%, а среди женщин с основным образованием – 29%.
Что качается сексуального домогательства, имевшего место в рабочей среде, в трети случаев (33%) женщины подвергались сексуальному домогательству со стороны коллег мужского пола. Доля женщин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством со стороны клиентов, пациентов, учеников или пассажиров мужского пола, составляет 31%, и доля женщин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством со стороны начальника или руководителя мужского пола – 16%. О прочих лицах, занимающихся сексуальным домогательством, женщины упоминали реже (менее чем в 10% случаев).
Полицию о сексуальном домогательстве, имевшем место на работе, уведомляет 1% ставших жертвами женщин
Лишь десятая часть женщин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством, рассказывает об этом кому-либо. Преимущественно женщины рассказывают о подобных происшествиях друзьям, членам семьи и родственникам (8%) или коллегам (7%). Полицию и прочие официальные учреждения о случаях сексуального домогательства уведомляет менее 1% женщин, сталкивавшихся с ним на работе.
Результаты исследования привлекли внимание к тому факту, что женщины, сталкивавшиеся на работе с сексуальным домогательством, считают его более распространенным, чем те, кто на работе с сексуальным домогательством не сталкивался. 67% женщин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством, считают его абсолютно нетипичным для своей работы и 19% – довольно нетипичным. Из тех женщин, кто на работе с сексуальным домогательством не сталкивался, абсолютно нетипичным для своей работы его считают 90%, а 4% – довольно нетипичным.
17% мужчин сталкивались на работе с сексуальным домогательством
Среди мужчин, которые работали в течение жизни, 17% сталкивались на работе с сексуальным домогательством. Наиболее часто на работе сталкивавшиеся с сексуальным домогательством мужчины становились объектами пошлых шуток или оскорбительных высказываний относительно тела или личной жизни (9%). Сексуальное домогательство в отношении мужчин также может выражаться в непристойных или похотливых взглядах (6%). С прочими рассматриваемыми исследованием нежелательными поступками с сексуальным подтекстом сталкивались менее 5% мужчин, столкнувшихся с сексуальным домогательством на работе.
Относительно возраста мужчин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством, можно заметить четкую тенденцию – чем моложе респонденты, тем с большей вероятностью они сталкивались с сексуальным домогательством. Среди респондентов в возрасте 18–29 лет доля мужчин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством, составляет 21%, в возрастной категории 65–74 года – 10%.
В зависимости от уровня образования особых отличий в случае мужчин не отмечается. С сексуальным домогательством на работе сталкивались 20% мужчин с высшим образованием, 16% мужчин со средним образованием и 17% мужчин с основным образованием.
На работе мужчины наиболее часто сталкиваются с сексуальным домогательством именно со стороны коллег мужского пола (31% мужчин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством). Кроме того, мужчины сталкиваются с сексуальным домогательством со стороны коллег женского пола (27%) и клиентов, пациентов, учеников или пассажиров мужского пола (10%). 8% мужчин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством, становились объектом домогательства со стороны начальника мужского пола, и 6% – со стороны начальника женского пола.
„В контексте этого исследования мы не можем сравнивать показатели мужчин и женщин, но мы видим, что мужчины рассказывают о случаях сексуального домогательства еще менее активно, чем женщины. Лишь 7% мужчин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством, рассказывают кому-либо об этом“, – отметила Брунс. Преимущественно мужчины рассказывают о подобных происшествиях друзьям, членам семьи и родственникам (6%). „Полицию и прочие официальные учреждения мужчины о случаях сексуального домогательства на работе не уведомляют вовсе“, – рассказала Брунс.
Департамент статистики ранее опубликовывал данные на основе этого исследования о насилии в близких отношениях. Данной публикацией мы хотели бы поднять осведомленность людей по теме сексуального домогательства на работе. Мы надеемся, что знания, полученные из исследования, помогут нам, как обществу, лучше помочь людям испытавшим подобный опыт.
Данные основаны на результатах крупнейшего и наиболее масштабного из проведенных в Эстонии исследований взаимоотношений. Данные относительно мужчин и женщин следует рассматривать отдельно, поскольку механизмы возникновения насилия у разных полов отличаются, а, кроме того, методика исследования не позволяет сопоставлять мужчин и женщин.
Исследование взаимоотношений „Безопасные отношения в семье, на работе и вне дома“ дает представление о том, как жители Эстонии оценивают свои отношения дома, на работе и в остальных местах. Полученная в ходе исследования информация позволяет оценить благополучие и безопасность взаимоотношений людей, а также дает возможность государству оказывать наилучшую помощь жителям Эстонии. Кроме того, результаты исследования позволяют понять, насколько эстонское общество продвинулось в развитии прав человека и социальной политики, а также увидеть позицию Эстонии в сравнении с другими государствами. Исследование проводится на основе надежной и сопоставимой методики во всех странах Европейского союза. Основными представителями общественного интереса к исследованию взаимоотношений в Эстонии являются Министерство юстиции и Министерство социальных дел.
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