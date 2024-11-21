Это недопустимо: каждая третья женщина и каждый шестой мужчина сталкивались на работе с сексуальным домогательством

Руководитель проекта Департамента статистики Яна Брунс пояснила, что сексуальное домогательство представляет собой нежелательное поведение с сексуальным подтекстом, которое оскорбляет, унижает или пугает человека. „В ходе исследования взаимоотношений мы просили людей подумать о том, сталкивались ли они с подобным поведением в течение всей свой рабочей жизни – как на нынешнем рабочем месте, так и не прежних“, – рассказала Брунс. Данные исследования основаны на том, как люди сами относятся к тому, что является „нежелательное поведением“. Что может казаться нежелательным поведением с сексуальным подтекстом для одного, для другого человека - норма.

Наиболее часто женщины сталкиваются с сексуальным домогательством со стороны коллег мужского пола (33%). Объектами сексуального домогательства со стороны начальства становились 16% женщин, имеющих подобный опыт. Мужчины также наиболее часто сталкиваются на работе с сексуальным домогательством именно со стороны коллег мужского пола (31%).

Только десятая часть женщин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством, кому-либо рассказывает об этом. Из числа мужчин, испытывавших сексуальное домогательство, о случившемся кому-либо рассказывают 7%.

В течение жизни из числа работающих женщин с сексуальным домогательством сталкивались 33%, или треть. Наиболее часто сексуальное домогательство в адрес женщин на работе выражалось в непристойных или похотливых взглядах (18%) и пошлых шутках или оскорбительных высказываниях относительно тела или личной жизни (16%). Нежелательный физический контакт, например, принудительная близость, прикосновения к частям тела, поцелуи или объятия против воли, испытывали 14% женщин, сталкивавшихся на работе с сексуальным домогательством. Нежелательные попытки сближения посредством социальных сетей испытывали 13%. „Более десятой части, или 11% женщин, сталкивавшихся с сексуальным домогательством, также получали в рабочей среде нежелательные предложения сексуального характера“, – отметила Брунс.

Чем моложе респонденты, тем с большей вероятностью они сталкивались с сексуальным домогательством.

Результаты исследования высветили четкую тенденцию – чем моложе респонденты, тем с большей вероятностью они сталкивались с сексуальным домогательством. Среди респондентов в возрасте 18–29 лет доля женщин, сталкивавшихся в течение жизни с сексуальным домогательством, составляет 53%, а в возрастной категории 65–74 года – 17%.