Хорошая новость для любителей сыра: Valio построит высокотехнологичный склад для твердых сыров

“Это давно запланированная инвестиция, которая позволит нам контролировать качество сыра от начала до конца, сократить транспортный след, внедрить в Выру новейшие технологии и увеличить экспортный потенциал, – отметил руководитель Valio Eesti Майдо Соловьев. – Многие, возможно, не знают, что из 4 миллионов тонн сыра, производимого за год в Выру, половина потребляется в Италии. Кроме того, мы экспортируем продукцию в 24 страны мира, включая Грецию, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и Канаду. Жители Эстонии очень любят твердый сыр из Выру, но из-за малочисленности населения страны значительная часть продукции Valio итальянского стиля потребляется за пределами страны. Однако нам бы хотелось производить всю продукцию исключительно в Эстонии“.

Подразделение в Выру производит различные виды сыра, однако наиболее требовательными в плане срока созревания и, соответственно, места хранения являются твердые сыры, такие как идущий на экспорт Gran Regale и популярный на рынке стран Балтии Forte. Твердый сыр производят в Выру уже более 20 лет. Если в начале деятельность сводилась к выполнению субподряда, то сейчас сыр бренда Valio можно купить даже в Италии, на родине твердого сыра.