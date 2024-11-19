Хорошая новость для любителей сыра: Valio построит высокотехнологичный склад для твердых сыров
Сегодня был заложен краеугольный камень нового сырного склада на производственном подразделении Valio Eesti в Выру. Площадь нового склада в 11 раз превысит площадь нынешнего. Современное здание сможет вместить 110 000 головок твердого сыра. Благодаря этому Valio полностью перенесет на территорию Эстонии процесс дозревания твердых сыров, который ранее преимущественно проходил в Италии.
“Это давно запланированная инвестиция, которая позволит нам контролировать качество сыра от начала до конца, сократить транспортный след, внедрить в Выру новейшие технологии и увеличить экспортный потенциал, – отметил руководитель Valio Eesti Майдо Соловьев. – Многие, возможно, не знают, что из 4 миллионов тонн сыра, производимого за год в Выру, половина потребляется в Италии. Кроме того, мы экспортируем продукцию в 24 страны мира, включая Грецию, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и Канаду. Жители Эстонии очень любят твердый сыр из Выру, но из-за малочисленности населения страны значительная часть продукции Valio итальянского стиля потребляется за пределами страны. Однако нам бы хотелось производить всю продукцию исключительно в Эстонии“.
Подразделение в Выру производит различные виды сыра, однако наиболее требовательными в плане срока созревания и, соответственно, места хранения являются твердые сыры, такие как идущий на экспорт Gran Regale и популярный на рынке стран Балтии Forte. Твердый сыр производят в Выру уже более 20 лет. Если в начале деятельность сводилась к выполнению субподряда, то сейчас сыр бренда Valio можно купить даже в Италии, на родине твердого сыра.
Новый склад, который строит компания Mapri Ehitus, будет иметь площадь 6000 квадратных метров вместо нынешних 500, но это не просто новое большое помещение. На складе будут использованы самые современные технологии, в том числе роботы, а также решения вентиляции и отопления, специально разработанные для дозревания твердого сыра. В результате каждая головка сыра будет обеспечена циркуляцией свежего воздуха и оптимальной влажностью. Руководитель по продажам Mapri Ehitus Маргус Вяэрси обещает построить сырный склад к началу следующего лета, а во второй половине лета клиент сможет начать им пользоваться. „На складе будет множество связанных с пищевой промышленностью технических нюансов, и заказчик обладает глубокими знаниями в этой области. Мы поможем реализовать его пожелания, используя в том числе опыт итальянских консультантов. В последние годы мы активно занимаемся расширением различных предприятий, поскольку идет подготовка к экономическому росту в будущем. В плохие времена инвестируют, а в хорошие – зарабатывают“, – сказал Вяэрси.
Инвестиции Valio Eesti в новый большой склад составляют 7 миллионов евро. Это позволит производить весь сыр от начала до конца в Эстонии и избежать рискованной с точки зрения поддержания качества транспортировки. „В настоящее время большая часть сыра отправляется в Италию для дозревания, а затем около 40% возвращается в Выру для упаковки – это дорогостоящий, сложный и не слишком экологичный процесс“, – пояснил Майдо Соловьев. Строительство высокотехнологичного склада началось в сентябре, а сегодня он получил краеугольный камень. К лету следующего года здание будет готово, а производство сыра на новом складе начнется в сентябре следующего года.
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