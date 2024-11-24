РЕФОРМА ТРУДОСПОСОБНОСТИ | За 10 лет стало только хуже. Безногий по-прежнему должен доказывать, что ноги не выросли

Реформа трудоспособности задумывалась для того, чтобы помочь людям с инвалидностью выйти на рынок труда, но и сегодня, как недавно писал портал Delfi, 50 900 человек по-прежнему не работают и живут на пособие. („20 700 человек с частичной трудоспособностью все же не способны работать. Получаемое ими пособие - 350 евро“). Среди тех, кто получает пособие на трудоспособность, есть и люди, признанные частично трудоспособными, около 40% из них не работают. Таких людей 20 700 человек, а их пособие на трудоспособность составляет всего 350 евро в месяц. В то же время, судя по статистике, число людей, у которых определяют степень инвалидности или которые признаются нетрудоспособными, стало снижаться.