Eesti 200: мы не участвуем в коалиции Нарвы с Михаилом Стальнухиным

„На пресс-конференции, проведённой Михаилом Стальнухиным по поводу создаваемой власти в Нарве, его высказывания не оставляют сомнений в том, как он видит войну, роль России и политическую ситуацию в Европе. Наши и его ценности практически не совпадают. И хотя можно утверждать, что местная политика — это лишь строительство дорог и детских садов, именно ценности объединяют людей для совместной работы. Михаил Стальнухин подтвердил, что он не изменил своих ценностей, и мы не видим возможности для сотрудничества с ним“, — сказала председатель Eesti 200 Кристина Каллас.

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, одним из важнейших изменений в Нарве является переход на обучение на эстонском языке. „Тот факт, что создаваемая коалиция не считает необходимым упомянуть этот переход как общую цель в соглашении, свидетельствует о недостатке политической воли для решения этого вопроса. Уже начавшийся переход в Нарве сталкивается с нехваткой политической воли при поиске учителей и директоров школ, владеющих эстонским языком, и то, что сказал Михаил Стальнухин на пресс-конференции, ещё раз подтвердило, что на его поддержку в переходе на эстонский язык рассчитывать не стоит. Стальнухин говорил на пресс-конференции о загадочной „русской ментальности“, которую якобы нужно учитывать при методике перехода на обучение на эстонском языке. Видимо, это намёк на то, что в Нарве должна быть своя образовательная система, отличная от остальной части Эстонии. С этим мы принципиально не можем согласиться“, — пояснила Каллас.

„Мы должны твёрдо стоять за ценности Эстонии и понимать, что важнейшим партнёром Нарвы является наше государство. То, что Стальнухин называет Эстонскую Республику Эстонской Советской Социалистической Республикой, многое говорит о его отношении к эстонскому суверенитету“, — добавил Денис Ларченко.

Партия Eesti 200 имеет одного представителя в Нарвском горсобрании. Представитель партии в фракции „Респект“ Денис Ларченко не участвует в коалиционном соглашении.

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