Новости Эстонии
19.11.2024, 11:15

Точная стоимость „аллеи знаков“ на бульваре Каарли остается для общественности неизвестной

 
Такой вид „радовал глаз“ до прошлой пятницы
Такой вид „радовал глаз“ до прошлой пятницы
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Аллея дорожных знаков Таллинна на прошлой неделе была почти разобрана. Эта работа вылилась в порядка 1200 евро. Однако город не раскрывает цену всей сделки, ссылаясь на коммерческую тайну.

О странном уличном виде в последние недели говорили в СМИ и социальных сетях, в том числе, в контексте городского бюджета. В пятницу десять знаков убрали, оставив два. Один из них находится недалеко от перекрестка Каарли и Роозикрантси. Другой - на стороне Тынисмяги.

Немного отмотав хронологию событий: во сколько городу обошлись переходы и знаки (включая установку) на бульваре Каарли? Глава Таллиннского департамента транспорта Индрек Гайлан рассказал Delfi, что это не было отдельным проектом.

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