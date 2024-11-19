Точная стоимость „аллеи знаков“ на бульваре Каарли остается для общественности неизвестной

О странном уличном виде в последние недели говорили в СМИ и социальных сетях, в том числе, в контексте городского бюджета. В пятницу десять знаков убрали, оставив два. Один из них находится недалеко от перекрестка Каарли и Роозикрантси. Другой - на стороне Тынисмяги.