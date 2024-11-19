19.11.2024, 11:15
Точная стоимость „аллеи знаков“ на бульваре Каарли остается для общественности неизвестной
ФОТО: | Delfi Meedia
Аллея дорожных знаков Таллинна на прошлой неделе была почти разобрана. Эта работа вылилась в порядка 1200 евро. Однако город не раскрывает цену всей сделки, ссылаясь на коммерческую тайну.
О странном уличном виде в последние недели говорили в СМИ и социальных сетях, в том числе, в контексте городского бюджета. В пятницу десять знаков убрали, оставив два. Один из них находится недалеко от перекрестка Каарли и Роозикрантси. Другой - на стороне Тынисмяги.
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