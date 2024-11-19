В Таллиннском аэропорту время вылета перенесли из-за того, что самолеты находились под слоем льда

Глава коммуникационного отдела Таллиннского аэропорта Марго Холтс пояснила, что во вторник утром несколько самолетов были задержаны по причине того, что из-за холодной погоды вода на корпусах замерзла, и самолеты находились под толстым слоем льда. Хотя все противообледенительные машины были запущены в работу, самолетам пришлось ждать своей очереди на очистку.

„Некоторые самолеты вылетели на 15-20 минут позже, но, например, самолеты из Кярдла и Курессааре задержались на час“, - добавила Холтс.

В 8:45 Холтс подтвердила, что борьба с обледенением завершилась, и самолеты вылетают вовремя.

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что на этой неделе погода будет холодной. „В среду (20.11) ожидается первая крупная область мокрого снега за эту осень“, - написал Кийтсак. По его словам, область дождя распространится по всей стране с юга на север, а восточный ветер усилится. Ожидаются осадки в виде снега и сложные дорожные условия.

Во вторник погода будет пасмурной. Может пройти дождь, мокрый снег и снег. Ветер преимущественно южный, со скоростью 2-8 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 5 градусов.

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