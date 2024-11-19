В Таллиннском аэропорту время вылета перенесли из-за того, что самолеты находились под слоем льда(2)
Утром во вторник несколько самолетов вылетели из Таллиннского аэропорта почти на час позже запланированного.
Глава коммуникационного отдела Таллиннского аэропорта Марго Холтс пояснила, что во вторник утром несколько самолетов были задержаны по причине того, что из-за холодной погоды вода на корпусах замерзла, и самолеты находились под толстым слоем льда. Хотя все противообледенительные машины были запущены в работу, самолетам пришлось ждать своей очереди на очистку.
„Некоторые самолеты вылетели на 15-20 минут позже, но, например, самолеты из Кярдла и Курессааре задержались на час“, - добавила Холтс.
В 8:45 Холтс подтвердила, что борьба с обледенением завершилась, и самолеты вылетают вовремя.
Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что на этой неделе погода будет холодной. „В среду (20.11) ожидается первая крупная область мокрого снега за эту осень“, - написал Кийтсак. По его словам, область дождя распространится по всей стране с юга на север, а восточный ветер усилится. Ожидаются осадки в виде снега и сложные дорожные условия.
Во вторник погода будет пасмурной. Может пройти дождь, мокрый снег и снег. Ветер преимущественно южный, со скоростью 2-8 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 5 градусов.
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