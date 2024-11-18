ВИДЕО | „Опасный для жизни идиот!“ Безумный обгон чудом завершился без жертв

В понедельник около 10 часов утра участники дорожного движения на шоссе Таллинн — Рапла стали свидетелями наводящего ужас обгона, при котором чудом никто не получил серьезных травм.

„Если бы я был на несколько метров ближе к находящемуся впереди автомобилю, то, видимо, вы бы писали другую статью“, - заметил читатель, приславший порталу Delfi данное видео.

„Я сам работаю в скорой помощи и имею разрешение на поездку в режиме тревоги. Усвоенное в ходе обучения и опыт вождения, вероятно, помогли выполнить этот „маневр“. Но это просто неимоверно повезло“, - сказал он.

Читатель разместил видео также в социальной сети в группе жителей волости Кохила, где совершавшего обгон водителя назвали „опасным для жизни идиотом“.

Видео передано в полицию.

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