ВИДЕО | „Опасный для жизни идиот!“ Безумный обгон чудом завершился без жертв(3)
Сверхбыстрая реакция водителя спасла участников дорожного движения от смертельной аварии.
В понедельник около 10 часов утра участники дорожного движения на шоссе Таллинн — Рапла стали свидетелями наводящего ужас обгона, при котором чудом никто не получил серьезных травм.
„Если бы я был на несколько метров ближе к находящемуся впереди автомобилю, то, видимо, вы бы писали другую статью“, - заметил читатель, приславший порталу Delfi данное видео.
„Я сам работаю в скорой помощи и имею разрешение на поездку в режиме тревоги. Усвоенное в ходе обучения и опыт вождения, вероятно, помогли выполнить этот „маневр“. Но это просто неимоверно повезло“, - сказал он.
Читатель разместил видео также в социальной сети в группе жителей волости Кохила, где совершавшего обгон водителя назвали „опасным для жизни идиотом“.
Видео передано в полицию.
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