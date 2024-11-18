Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Эстонию

В Тарту политик встретилась с министром образования и науки Кристиной Каллас, а после выступила с лекцией в Тартуском университете на тему „Беларусь после 20 года: диктатура против будущего Европы“, передает „Актуальная камера“.

В ней она затронула политические репрессии в Беларуси, роль Лукашенко в войне Путина против Украины и необходимость поддержки демократических преобразований Беларуси западными странами.

Во вторник Тихановская продолжит визит в Таллинне. По ее словам, цель визита – объяснить текущую ситуацию в Беларуси и определить необходимую помощь.

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