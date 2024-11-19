19.11.2024, 09:16
Будущее школьного здания для детей с особыми потребностями туманно. Яшин: это недоработка Центристской партии(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В основной школе Ристику некоторые дети с особыми образовательными потребностями уже много лет учатся в модульном здании из-за нехватки места, но разрешение на его использование истекает в следующем учебном году, и будущее школы пока не ясно. По словам вице-мэра Алексея Яшина (Е200), отвечающего за сферу образования, это незавершенное дело Центристской партии.
В модульном здании семь учебных классов. „Этим детям с особыми потребностями нужно другое помещение. Конечно, модульный дом — не такая уж современная среда обучения, но до сих пор он помогал нам решать наши проблемы“, — сказала директор основной школы Ристику Катрин Лухаяяр.
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