Будущее школьного здания для детей с особыми потребностями туманно. Яшин: это недоработка Центристской партии

В модульном здании семь учебных классов. „Этим детям с особыми потребностями нужно другое помещение. Конечно, модульный дом — не такая уж современная среда обучения, но до сих пор он помогал нам решать наши проблемы“, — сказала директор основной школы Ристику Катрин Лухаяяр.

Хотя в настоящее время школа использует временное модульное здание, по словам директора, для долгосрочного решения потребуется полноценная пристройка. По заявлению Лухаяяр, она уже много лет борется с этой проблемой, но до сих пор живет в неопределенности относительно того, что будет дальше. „Я поняла, что в следующем году необходимо найти какое-то другое решение. Какое именно, к сожалению, не могу решать“, - сказала она.