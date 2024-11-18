Таллинн выделит 20,3 млн евро на обеспечение благополучия детей
В проекте бюджета Таллинна на 2025 год приоритетами в сфере социального обеспечения является сокращение фрагментированности услуг, а также модернизация структуры управления и организации работы. На социальное обеспечение планируется выделить 126,2 миллиона евро в качестве операционных расходов. На здравоохранение будет направлено 23,3 миллиона евро, инвестиции в обе сферы составят 16,3 миллиона евро. Бюджет Таллинна на 2025 год должно утвердить городское собрание.
По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, бюджет сферы социального обеспечения и здравоохранения в 2025 году увеличится на 5,6 миллиона евро по сравнению с бюджетом, представленным горсобранию годом ранее. „С помощью бюджета на 2025 год мы обеспечим доступность мест в домах престарелых за среднюю пенсию, что является крайне важным шагом с учетом высокой инфляции последних лет. Кроме того, мы делаем существенные вложения в улучшение доступности. Увеличивается лимит суммы на адаптацию жилья, в фонд доступности города выделяется средств в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Также запускается пилотный проект по установке лифтов в многоквартирных домах. Увеличив вклад города в различные поддерживающие услуги, мы делаем важный шаг к обеспечению равных возможностей в Таллинне“.
На обеспечение благополучия детей в бюджете следующего года предусмотрено около 20,3 млн евро, что на более чем 1,75 млн евро превышает первоначально утвержденный бюджет 2024 года. В 2025 году планируется открыть два новых центра Perepesa: в Хааберсти и Пирита. Дополнительные средства будут выделены на повышение доступности помощи для детей с особыми потребностями и высокой степенью нуждаемости в уходе. Это позволит снизить нагрузку на родителей из целевой группы и создать для них лучшие условия для участия на рынке труда.
На обеспечение ухода за людьми с особыми потребностями будет направлено около 15,5 млн евро, что на более чем 900 000 евро больше, чем в прошлом году. Самым значительным изменением в 2025 году станет объединение услуг специализированного ухода и реабилитации в Таллиннский центр специального социального обеспечения и реабилитации. Дополнительное финансирование предусмотрено для услуг социального транспорта, личного помощника и опорного лица для взрослых. Также запланированы дополнительные средства на увеличение компенсации за адаптацию жилья для людей с особыми потребностями и на улучшение доступности.
На обеспечение ухода за пожилыми людьми предусмотрены дополнительные средства в размере около 1,6 млн евро, что формирует бюджет этой сферы на 2025 год в размере примерно 28,9 млн евро. В бюджете заложены средства для обеспечения доступности круглосуточных услуг общего ухода, включая повышение предельной стоимости компонента ухода до 856 евро.
На бюджет социальных пособий запланировано около 42,4 млн евро. Дополнительное финансирование предусмотрено для увеличения предельных размеров пособий, зависящих от дохода. В настоящее время такие пособия могут составлять до 250 евро для взрослого и до 350 евро для ребёнка.
На инвестиции в сфере социального обеспечения запланировано 12,6 млн евро, что на 3 млн евро больше, чем в первоначально утвержденном бюджете прошлого года. Ключевыми инвестициями в социальной сфере являются строительство нового опорного центра Кяо, создание нового социального жилья для Таллиннского центра социальной работы, который будет включать дневной центр для бездомных и суповую кухню, а также строительство нового терапевтического дома и двух семейных домов замещающего ухода для Таллиннского детского дома. Также начнется проектирование центра для пожилых людей с нарушениями памяти.
Бюджет операционных расходов в сфере здравоохранения на 2025 год составляет около 23,3 миллиона евро. Важнейшими целями города в этой сфере являются снижение рискованного поведения среди детей и молодежи, а также улучшение их благополучия. Дополнительные средства предусмотрены для запуска пилотного проекта службы дежурного врача, направленного на снижение нагрузки на отделение неотложной помощи.
На инвестиции в сферу здравоохранения выделяется 3,7 миллиона евро. В рамках этих средств будет продолжено проектирование новой городской больницы.
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