Таллинн выделит 20,3 млн евро на обеспечение благополучия детей

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, бюджет сферы социального обеспечения и здравоохранения в 2025 году увеличится на 5,6 миллиона евро по сравнению с бюджетом, представленным горсобранию годом ранее. „С помощью бюджета на 2025 год мы обеспечим доступность мест в домах престарелых за среднюю пенсию, что является крайне важным шагом с учетом высокой инфляции последних лет. Кроме того, мы делаем существенные вложения в улучшение доступности. Увеличивается лимит суммы на адаптацию жилья, в фонд доступности города выделяется средств в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Также запускается пилотный проект по установке лифтов в многоквартирных домах. Увеличив вклад города в различные поддерживающие услуги, мы делаем важный шаг к обеспечению равных возможностей в Таллинне“.

На обеспечение благополучия детей в бюджете следующего года предусмотрено около 20,3 млн евро, что на более чем 1,75 млн евро превышает первоначально утвержденный бюджет 2024 года. В 2025 году планируется открыть два новых центра Perepesa: в Хааберсти и Пирита. Дополнительные средства будут выделены на повышение доступности помощи для детей с особыми потребностями и высокой степенью нуждаемости в уходе. Это позволит снизить нагрузку на родителей из целевой группы и создать для них лучшие условия для участия на рынке труда.

На обеспечение ухода за людьми с особыми потребностями будет направлено около 15,5 млн евро, что на более чем 900 000 евро больше, чем в прошлом году. Самым значительным изменением в 2025 году станет объединение услуг специализированного ухода и реабилитации в Таллиннский центр специального социального обеспечения и реабилитации. Дополнительное финансирование предусмотрено для услуг социального транспорта, личного помощника и опорного лица для взрослых. Также запланированы дополнительные средства на увеличение компенсации за адаптацию жилья для людей с особыми потребностями и на улучшение доступности.