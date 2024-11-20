„На одних курсах далеко не уедешь“: Экзамен по эстонскому на B1 стал сложнее? Мест на курсах не хватает?
В середине ноября в Эстонии прошли последние в этом году уровневые экзамены по эстонскому языку. Самый „ходовой“ уровень - B1, который позволяет получить гражданство или постоянный вид на жительство. По словам сдававших, в этот раз экзамен оказался сложнее, чем они ожидали, и прилежное посещение бесплатных языковых курсов, на которые зачастую достаточно проблематично попасть, не дает никаких гарантий. RusDelfi пообщался со сдававшими язык, а также с представителями языковых курсов и выяснил, к чему нужно быть готовым, если вы идете на языковой экзамен.
36-летняя Екатерина сдавала экзамен на уровень B1 10 ноября. Она начала учить язык пять лет назад, когда на ее работе организовали курсы для экспатов, однако, по словам девушки, курс ей не подошел и она почти ничего из него не вынесла. „У нас была учительница, которая до этого не преподавала иностранный язык - она не знала, какие сложности могут быть у студентов, какие методики использовать“ - поясняет Екатерина. Потом начался ковид, и случился большой перерыв в изучении языке. В 2023 году женщина начала учить эстонский заново, с самого начала. Она уже не делала перерывов и теперь заканчивает курс B1.