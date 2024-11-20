„На одних курсах далеко не уедешь“: Экзамен по эстонскому на B1 стал сложнее? Мест на курсах не хватает?

36-летняя Екатерина сдавала экзамен на уровень B1 10 ноября. Она начала учить язык пять лет назад, когда на ее работе организовали курсы для экспатов, однако, по словам девушки, курс ей не подошел и она почти ничего из него не вынесла. „У нас была учительница, которая до этого не преподавала иностранный язык - она не знала, какие сложности могут быть у студентов, какие методики использовать“ - поясняет Екатерина. Потом начался ковид, и случился большой перерыв в изучении языке. В 2023 году женщина начала учить эстонский заново, с самого начала. Она уже не делала перерывов и теперь заканчивает курс B1.

„Самым сложным на экзамене мне показалось чтение - много незнакомых слов не только в тексте, но и в самих вопросах, заданиях. Были непонятны именно ключевые понятия в чтении. Понятно, что все слова и не должны быть понятны, но там как будто было больше непонятного, чем понятного. Письмо было проще, но все зависит от темы, которая попадется, - делится она впечатлениями от экзамена. - Больше всего при подготовке мне помогала самостоятельная работа - последние три недели я каждый день занималась сама, писала тексты, учила слова и выражения, делала задания на Keeletee и в учебнике по грамматике. Без дополнительной самостоятельной работы сдать экзамен с первого раза сложно“.