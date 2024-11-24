Экономика
24.11.2024, 13:15

„Это уменьшит вашу зависимость от Путина“. Канадский министр советует эстонцам поторопиться со строительством АЭС

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В Канаде, как сказал министр энергетики провинции Онтарио Стивен Лечче, верят в атомную энергетику, поэтому в дополнение к имеющимся атомным электростанциям планируют построить новые АЭС и малые модульные реакторы.
В Канаде, как сказал министр энергетики провинции Онтарио Стивен Лечче, верят в атомную энергетику, поэтому в дополнение к имеющимся атомным электростанциям планируют построить новые АЭС и малые модульные реакторы.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Стивен Лечче, министр энергетики канадской провинции Онтарио, посетивший Эстонию в конце прошлой недели, сказал, что АЭС можно строить в срок и в рамках бюджета, если соблюдать дисциплину. Канада уже убедилась этом, приступая к строительству первого в мире модульного реактора и занимаясь реновацией имеющихся АЭС.

„В Канаде ядерную энергию поддерживают представители разных поколений. Большинство канадцев и жителей провинции Онтарио убеждены, что если мы хотим иметь чистую и надежную энергосистему, чистое энергетическое будущее для наших детей и доступную электроэнергию, то наше будущее должно быть ядерным“, - сказал Delfi Ärileht министр энергетики и электрификации канадской провинции Онтарио Стивен Лечче (37) в интервью, состоявшемся вечером в пятницу, 16 ноября. По словам Лечче, это обеспечит энергетическую безопасность, а также будет способствовать развитию экономики.

В отличие от Эстонии, где еще только формируется мнение о строительстве АЭС и добро на разработку законопроекта о ядерной энергетике Рийгикогу дал только этим летом, Канада строит АЭС с конца Второй мировой войны и производит атомную энергию уже более 50 лет.

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