„Это уменьшит вашу зависимость от Путина“. Канадский министр советует эстонцам поторопиться со строительством АЭС

„В Канаде ядерную энергию поддерживают представители разных поколений. Большинство канадцев и жителей провинции Онтарио убеждены, что если мы хотим иметь чистую и надежную энергосистему, чистое энергетическое будущее для наших детей и доступную электроэнергию, то наше будущее должно быть ядерным“, - сказал Delfi Ärileht министр энергетики и электрификации канадской провинции Онтарио Стивен Лечче (37) в интервью, состоявшемся вечером в пятницу, 16 ноября. По словам Лечче, это обеспечит энергетическую безопасность, а также будет способствовать развитию экономики.