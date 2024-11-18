Maxima: спад в розничной торговле смягчат приближающиеся распродажи и Рождество

„Минимальные скидки не заставят клиента предпочесть один магазин другому. Все больше покупателей посещают разные магазины в поисках лучших предложений и товаров с большими процентами скидок. Доля акционных товаров в корзине покупателей остается на высоком уровне по сравнению с прошлым годом. Поскольку акции проводят все, торговым сетям приходится прилагать усилия, чтобы выделиться и предложить что-то большее“, – оценивает ситуацию на рынке руководитель отдела маркетинга и продаж Maxima Яаника Терасмаа.

Согласно данным Департамента статистики, в октябре цены выросли на 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что свидетельствует о продолжающемся росте средней инфляции на эстонском рынке, который, безусловно, будет подстегнут повышением ставки НДС в следующем году. „В условиях жесткой конкуренции на розничном рынке сейчас основной фокус и энергия направлены на декабрь, чтобы предложить клиентам товары с максимально выгодными ценами и выбором. Подготовку уже можно увидеть в магазинах, где появляются специальные выкладки. В Maxima мы вывели на полки премиальную серию Well Done Premium“, – приводит пример Терасмаа.

Самая успешная рождественская кампания определит, в какой продовольственный магазин эстонские клиенты принесут в этом году наибольшую выручку. „Хотя розничная торговля находится в упадке, декабрь традиционно остается месяцем, когда все сети стараются увеличить продажи. В мире маркетинга многие крупные бренды создают потрясающие эмоциональные рождественские кампании. Но местного потребителя невозможно покорить только эмоциями – помимо выгодной цены, люди ищут качественные ингредиенты. Потребитель на местном рынке достаточно требователен“, – отмечает Терасмаа.