Maxima: спад в розничной торговле смягчат приближающиеся распродажи и Рождество
Среди стран Европейского союза объем розничной торговли в Эстонии в последние месяцы демонстрировал самый резкий спад. По оценке Maxima, на потребление в ближайшие месяцы повлияет начало крупных акций, успех которых зависит от того, насколько участники рынка смогут отличаться друг от друга.
„Минимальные скидки не заставят клиента предпочесть один магазин другому. Все больше покупателей посещают разные магазины в поисках лучших предложений и товаров с большими процентами скидок. Доля акционных товаров в корзине покупателей остается на высоком уровне по сравнению с прошлым годом. Поскольку акции проводят все, торговым сетям приходится прилагать усилия, чтобы выделиться и предложить что-то большее“, – оценивает ситуацию на рынке руководитель отдела маркетинга и продаж Maxima Яаника Терасмаа.
Согласно данным Департамента статистики, в октябре цены выросли на 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что свидетельствует о продолжающемся росте средней инфляции на эстонском рынке, который, безусловно, будет подстегнут повышением ставки НДС в следующем году. „В условиях жесткой конкуренции на розничном рынке сейчас основной фокус и энергия направлены на декабрь, чтобы предложить клиентам товары с максимально выгодными ценами и выбором. Подготовку уже можно увидеть в магазинах, где появляются специальные выкладки. В Maxima мы вывели на полки премиальную серию Well Done Premium“, – приводит пример Терасмаа.
Самая успешная рождественская кампания определит, в какой продовольственный магазин эстонские клиенты принесут в этом году наибольшую выручку. „Хотя розничная торговля находится в упадке, декабрь традиционно остается месяцем, когда все сети стараются увеличить продажи. В мире маркетинга многие крупные бренды создают потрясающие эмоциональные рождественские кампании. Но местного потребителя невозможно покорить только эмоциями – помимо выгодной цены, люди ищут качественные ингредиенты. Потребитель на местном рынке достаточно требователен“, – отмечает Терасмаа.
Премиальная серия продуктов стала очень популярной также в магазинах Maxima в Латвии и Литве, где в ассортименте этой линейки насчитывается около ста товаров. „Это подтверждает, что в нынешнее время потребитель ищет не только дешевую вареную колбасу, сосиски и сардельки, но и находит возможность отметить праздники, дни рождения или другие важные даты с доступным и качественным выбором. Это довольно яркий парадокс нынешней ситуации на падающем рынке розничной торговли – спрос на качество все еще сохраняется“, – говорит Терасмаа.